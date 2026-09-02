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'ई टोकन है फिर वेरिफिकेशन क्यों', यूरिया के लिए परेशान किसान, MLA ने अधिकारी को फोन लगा बंटवाई खाद

गुना में ई टोकन होने के बाद भी किसानों को नहीं मिल पा रहा था यूरिया खाद, DMO ऑफिस का अजीबो गरीब तर्क.

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MLA ने अधिकारी को फोन लगा बंटवाई खाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 11:18 AM IST

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Updated : September 2, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
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गुना: मध्य प्रदेश में खाद यूरिया किल्लत की लगातार खबरें सामने आ रही है. इसी कड़ी में गुना के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के बाघेरी के खाद वितरण केंद्र पर उस वक्त हंगामा मच गया जब किसानों के पास ई टोकन होते हुए भी उनको यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही थी. किसानों ने बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल को खाद न मिलने की सूचना दी. समस्या को देखते हुए ऋषि अग्रवाल तत्काल मौके पर ही पहुंच गए और वितरण केंद्र पर जाकर कर्मचारियों से इसका कारण जाना तो कर्मचारियों ने अलग ही तर्क दिया.

खाद वितरण कर्मचारी का कहना यह था कि, ''हमें ऊपर से आदेश है कि हम किसी भी ई टोकन वाले किसान को 40 कट्टे से ऊपर खाद न दे. 40 कट्टे से ऊपर वाले किसानों को यूरिया खाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा. कर्मचारियों का जवाब सुनकर बमोरी विधायक का पारा चढ़ गया. उन्होंने कृषि अधिकारी ऑफिस कॉल कर समस्त जानकारी ली तब जाकर किसानों को खाद उपलब्ध हो सकी.

विधायक के सवालों में उलझे अधिकारी (ETV Bharat)

विधायक के सवालों में उलझे अधिकारी
जब कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने खाद की किल्लत को लेकर कृषि अधिकारी से पूछा कि, ''क्या ई टोकन होने के बाद भी किसानों को डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है. क्योंकि ए टोकन ऑटोमेटिक ही वेरीफाई है.'' ऐसा सुनते ही अधिकारी के हाथ पैर फूल गए. कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल का कहना है कि, ''क्या खाद रखकर आप इसकी कालाबाजारी करना चाहते हैं.'' जिसको लेकर डीएमओ ऑफिस संबंधित अधिकारी ने कहा, हमें ऊपर से ऐसा आदेश है कि किसी भी किसान को 40 कट्टे से ऊपर ज्यादा यूरिया खाद न दिया जाए.

अधिकारी ने दी सफाई
ईटीवी भारत ने संबंधित अधिकारी संजीव शर्मा से फोन पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि, बागेरी वितरण केंद्र पर विधायक ऋषि अग्रवाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी कर्मचारी ने किसानों से 40 कटे खाद को लेकर डॉक्यूमेंट मांगे, जमीन की किताब मांगी. जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने तत्काल मना किया. टोकन होने को लेकर किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है.'' जब संबंधित अधिकारी से कर्मचारी की जानकारी चाही गई तो उन्होंने कहा, ''कर्मचारियों का डाटा मेरे अधिकार में नहीं है.''

कालाबाजारी को लेकर घिरा वितरण केंद्र
इसके पहले भी इस खाद वितरण केंद्र पर खाद के कालाबाजारी को लेकर सवालों के घेरे में यह वितरण केंद्र रहा है. कई बार किसानों ने इस समस्या को लेकर जिला स्तर पर भी उठाया है. खेर कांग्रेस विधायक के हस्तक्षेप के बाद कई हद तक किसानों को सुकून मिला और उनका मौके पर ही खाद उपलब्ध करवाई गई.

Last Updated : September 2, 2026 at 11:40 AM IST

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