गुना में खाद वितरण केंद्र पर दो दिन से डेरा डाले बुजुर्ग किसान, कलेक्टर के सामने फफक पड़ा
गुना में खाद वितरण केंद्र पर 40 किमी दूर से पैदल आया बुजुर्ग किसान. कलेक्टर के आश्वासन के बाद महज दो कट्टा खाद मिला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 7:36 PM IST
गुना : किसानों के सामने खाद की समस्या कई माह से चल रही है. खाद नहीं मिलने से किसान आंसू बहाने लगे हैं. शुक्रवार को गुना स्थित नानाखेड़ी खाद वितरण केंद्र पर उस समय माहौल भावुक हो गया, जब बुजुर्ग किसान ग्राम 40 किलोमीटर दूर गांव उकावद से पैदल चलकर खाद लेने पहुंचा, नाममात्र का खाद मिलने से किसान कलेक्टर के सामने फफक पड़ा. बुजुर्ग किसान की बात को कलेक्टर किशोर कन्याल ने इत्मीनान से सुना.
6 कट्टे के लिए डेरा, मिले महज 2 कट्टे
किसान शिवनंदन रघुवंशी ने बताया "वह गुरुवार को अंधेरे में ही घर से पैदल खाद वितरण केंद्र के लिए निकले. उन्हें जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला. इसलिए पैदल ही खाद वितरण केंद्र तक पहुंचे. दो दिन से इंतजार करने के बाद भी खाद नहीं मिली. शुक्रवार को जब कलेक्टर साहब यहां आए तो मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई. उन्हें खेती के लिए कम से कम 6 कट्टे खाद की आवश्यकता है. केवल दो कट्टे मिलने से समस्या का समाधान नहीं होगा." अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया भी किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. खाद वितरण केंद्र पर पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती.
डीएपी की जगह एनपीके लेने की सलाह पर गुस्सा
कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान खाद केंद्र पर मौजूद किसानों ने अपनी समस्याएं सुनाईं. किसान संजय परिहार ने बताया "उनके टोकन पर 7 जून की तारीख दर्ज है. इसके बावजूद केंद्र पर उन्हें 8 जून को आने की सलाह दी जा रही है. किसानों को डीएपी खाद के बजाय एनपीके लेने की सलाह दी जा रही है. जबकि एनपीके की कीमत डीएपी से अधिक है. डीएपी जहां लगभग 1300 रुपए प्रति कट्टा मिलती है, वहीं एनपीके की कीमत 1940 से 2450 रुपए तक पहुंच रही है." किसानों का कहना है कि पहले से ही डीजल, बीज और अन्य कृषि लागत बढ़ चुकी है. ऐसे में महंगी खाद खेती को और मुश्किल बना रही है.
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खाद वितरण व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश
नानाखेड़ी खाद केंद्र पर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर किशोर कन्याल ने बताया "खाद वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिदिन 300 किसानों को खाद देने की क्षमता बढ़ाकर 500 किसानों तक कर दी गई है. कुछ समस्याएं सूचना के अभाव के कारण सामने आ रही थीं. किसानों ने शिकायत की थी कि उनका नाम पुकारे जाने की जानकारी नहीं मिलती. इसलिए केंद्र पर माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही खराब हो चुके टेंट को भी दोबारा लगाने की व्यवस्था की जाएगी. प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को एक ही दिन में खाद उपलब्ध हो जाए. लेकिन किसानों को भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा."