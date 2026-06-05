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गुना में खाद वितरण केंद्र पर दो दिन से डेरा डाले बुजुर्ग किसान, कलेक्टर के सामने फफक पड़ा

गुना कलेक्टर ने खाद के लिए रो रहे किसान को दिया आश्वासन ( ETV BHARAT )