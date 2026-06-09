गुना में महिला पुलिस कांस्टेबल ने दी जान, दो दिन की छुट्टी के बाद ज्वाइन की थी ड्यूटी
पुलिस क्वाटर में महिला आरक्षक के आत्महत्या से मचा हड़कंप, मृतका दो दिनों की छुट्टी मनाकर सोमवार शाम ही ड्यूटी पर लौटी थी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:40 PM IST
गुना: पुलिस लाइन परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में मंगलवार को एक महिला आरक्षक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान अशोकनगर नगर निवासी निशा शर्मा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में सिटी कोतवाली में पदस्थ थी. आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है.
महिला पुलिस आरक्षक ने की आत्महत्या
जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय पुलिस लाइन परिसर में रहने वाली महिला आरक्षक निशा शर्मा दो दिन की छुट्टी बिता कर सोमवार रात नौकरी पर लौटी थी. कमरे में जाने के बाद दुबारा गेट नहीं खुला. जब सुबह काम करने वाली महिला घर आई तो अंदर से कोई जबाव नहीं आया तो वह वापस चली गई.
पुलिस महकमें में मचा हड़कंप
इसके बाद पड़ोसियों ने भी आवाज लगाई. फिर भी जब निशा ने गेट नहीं खोला तो कैंट पुलिस को सूचना दी गई. कैंट पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर देखा तो उसका शव पड़ा मिला. वर्ष 2016 में पुलिस सेवा में निशा का चयन हुआ था. फिलहाल वह सिटी कोतवाली थाने में अपनी सेवाएं दे रहीं थी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारी ने बताया कि निशा शर्मा दो दिनों के अवकाश पर अपने गृह जिला अशोकनगर गई हुई थीं. सोमवार शाम को ही वापस गुना ड्यूटी पर लौटी थीं. महज कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस मामले में फिलहाल विभागीय जांच के उपरांत ही पता चलेगा. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या नहीं, इस बात की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पोस्टमार्टम के बाद निशा के शव को उसके गृह जिला अशोकनगर भेज दिया गया है.
सरकारी क्वार्टर से शव बरामद
निशा के पिता अशोक शर्मा ने बताया, "बड़ी हंसी खुशी से बात हुई थी अशोकनगर से आने के बाद उसने इतना कहा था कि पापा कोई बात कि चिंता मत करना. हम घर पर पहुंच गए हैं. मैं वैसे भी उससे 4-6 दिन में बात करता था. पुलिस में भर्ती होने के बाद बहुत उत्साह था. उस समय झाड़ू लगा रही थी तो मैंने कहा चलो बेटा मत करो."
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एएसपी मानसिंह ठाकुर ने बताया, "कोतवाली में आरक्षक पदस्थ थी. 2 से 3 दिन छुट्टी पर थी. कल ही लौटी है. सुबह काम वाली बाई आई थी, दरवाजा खटखटाया पर भी वे गेट नहीं खोली. पुलिस गेट तोड़कर जब अंदर पहुंची तो उसका शव मिला."