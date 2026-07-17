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गुना में युवाओं की टोली कर्तव्य निभाने निकली, भूखे इंसान को भरपेट भोजन कराने का जुनून

गुना में कुछ युवकों ने संगठन बनाकर हर भूखे व्यक्ति को राहत देने की मुहिम छेड़ी. संगठन में लगातार जुड़ रहे शहरवासी.

Guna Hungry People Feeding Plan
हर भूखे व्यक्ति को राहत देने की मुहिम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 2:25 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
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गुना : कहते भी हैं कि ऐसा जीवन किस काम जो सिर्फ अपने लिए जीए. प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है. गुना में विगत 5 वर्षों से युवाओं का समूह कुछ ऐसा ही काम कर रहा है. युवाओं की ये टोली असहाय, जरूरतमंदों गरीबों की सेवा में आगे रहती है. ये टोली हर रविवार गरीबों की पंगत कराती है. पंगत में शहर के कोने-कोने से गरीब लोग आते हैं.

भोजनशाला में स्वादिष्ट व्यंजन

युवाओं की टोली द्वारा की जा रही जनसेवा में शहरवासी बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं. कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान ये मुहिम युवाओं ने शुरू की जो अभी भी चल रही है. कोरोना काल में इन युवाओं ने उन लोगों तक भोजन पहुंचाया, जो भूख से व्याकुल थे. युवाओं के संगठन ने गुना के स्टेशन रोड पर भोजनशाला की शुरुआत भी की है. प्रत्येक रविवार को ज्यादा से ज्यादा गरीब, जरूरतमंद लोगों को लोगों को भोजन कराया जा रहा है. भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन रहते हैं. पूरी, सब्जी, पापड़, सलाद, रायता जैसे आइटम भोजन में परोसे जाते हैं.

युवा संगठन के मिथुन हरवंश (ETV BHARAT)

गरीब बीमार लोगों का इलाज कराते हैं

इसके अलावा युवाओं की इस भोजनशाला में किसी भी शहरवासी का बर्थडे, सालगिरह, पुण्यतिथि सेलिब्रेट किया जाता है. सेलीब्रेशन के तहत लोग गरीबों को भोजन कराते हैं. युवाओं की समिति का काम इसके अलावा बेसहारा लोगों की मदद करना, गरीब परिवार में अंतिम संस्कार में मदद करना, स्कूली बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड का वितरण किया जाता है. इसके अलावा गरीबों को कपड़े भी वितरित किए जाते हैं. बीमार लोगों की भी समिति सेवा करती है.

पर्यावरण संरक्षण भी करते हैं युवा

इसके अलावा युवाओं की ये टोली स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है. समिति ने गुनिया नदी बचाओ अभियान के अंतर्गत सिंघवासा तलाव पर श्रमदान किया था. वहां से भारी मात्रा में कचरा एकत्र कर समिति के सदस्यों द्वारा श्रमदान किया गया. संगठन के मिथुन हरवंश ने बताया "हमारी समिति का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना है. खासकर भूखे लोगों को भोजन कराना. समिति की मदद के लिए कोई भी +91 78693 35333 कॉल कर सकता है."

Last Updated : July 17, 2026 at 2:40 PM IST

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