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10 घंटे का वादा मिल रही 4 घंटे बिजली, MLA का फूटा गुस्सा, बोले-रात 2 बजे किसान करते हैं फोन

गुना में बिजली समस्या से परेशान किसान ( ETV Bharat )

गुना: बमोरी विधानसभा के फतेहगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान कार्यक्रम में एक अजीब वाकया देखने को मिला. बिजली कटौती से परेशान किसानों के सब्र का बांध टूट गया. दरअसल, किसान क्षेत्र में बिजली, बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के लिए परेशान हैं. जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था. किसान कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने वहां मौजूद अधिकारियों के बीच किसानों का मुद्दा उठाया.