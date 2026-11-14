10 घंटे का वादा मिल रही 4 घंटे बिजली, MLA का फूटा गुस्सा, बोले-रात 2 बजे किसान करते हैं फोन
फतेहगढ़ में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में किसानों का दर्द छलका, विधायक बोले- AE को फ्री हेंड करो दो, 24 घंटे में लाइट दुरुस्त हो जाएगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:17 PM IST
गुना: बमोरी विधानसभा के फतेहगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान कार्यक्रम में एक अजीब वाकया देखने को मिला. बिजली कटौती से परेशान किसानों के सब्र का बांध टूट गया. दरअसल, किसान क्षेत्र में बिजली, बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के लिए परेशान हैं. जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था. किसान कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने वहां मौजूद अधिकारियों के बीच किसानों का मुद्दा उठाया.
24 घंटे में केवल 4 घंटे दी जा रही बिजली
बमोरी के विधायक ऋषि अग्रवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ''किसानों से 10 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था. लेकिन 24 घंटे में केवल 4 घंटे ही बिजली दी जा रही है.'' विधायक ने कहा कि, ''विद्युत विभाग के AE आशीष सक्सेना को आज फ्री हेंड कर दो, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, 24 घंटे में लाइट दुरुस्त हो जाएगी. मुझे इस क्षेत्र में काम करते-करते 20 साल हो गए हैं. विद्युत विभाग की क्या व्यवस्था है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं. आज अगर किसान परेशान हैं तो कहीं न कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही है.''
- हवा में घुला जहर, दिवाली के बाद भी नहीं सुधर रही एयर क्वालिटी, रतलाम में तेजी से बढ़े श्वास संबंधी मरीज
- साहब! जिंदगी का असली संघर्ष देखना है तो श्योपुर के आदिवासी गांव कुरचोर खुर्द आइए
विधायक ने उठाया तार-खंभे का मुद्दा
विधायक ऋषि अग्रवाल यहीं नहीं रुके. उन्होंने आरोप लगाया कि, ''विद्युत विभाग का ऑफिस तार और खंभों से भरा पड़ा है, जो चेंज नहीं करते. खराब तारों का कभी मेंटेनेंस नहीं होता. बिजली न होने से किसान बहुत परेशान हैं. यह लोग चेन से सो तक नहीं पाते, मुझे रात को दो-दो बजे फोन करते हैं.'' विधायक ने अधिकारियों से पूछा कि तार टूटने की वजह क्या है. इन्हें दुरुस्त करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है. कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के आश्वासन को 20-25 दिन हो गए हैं लेकिन किसानों को अब तक बिजली नहीं मिली है.''
जिला अस्पताल की हालत पर भी उठाए सवाल
विधायक ने जिला अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि, ''यहां आने वाले मरीजों को सही से इलाज नहीं मिलता. कोई मरीज या गर्भवती महिला रात को पहुंचे तो कह दिया जाता है बीपी शूटअप कर रहा है, इनको हायर सेंटर में ले जाओ. वहीं मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसकी वहां नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है. जहां मरीजों को जेब में चपत लगती है, लेकिन मजबूरी है की उन्हें इलाज करना पड़ता है.''