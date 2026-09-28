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गुना में खाद के ई-टोकन सिस्टम से खफा किसानों ने भरी आंदोलन की हुंकार, पूरे जिले में होंगे धरने

खाद वितरण के ई-टोकन सिस्टम का विरोध ( ETV BHARAT )

गुना : खाद के ई-टोकन सिस्टम ने किसानों की नींद उड़ा रखी है. अब रबि की फसल के लिए खाद की चिंता किसानों को सताने लगी है. इसी को देखते हुए फतेहगढ़ कृषि मंडी में किसानों ने बैठक की. इसमें खाद के ई-टोकन जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. खाद संकट को लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला. किसानों ने अपनी मांगें उठाकर जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है.