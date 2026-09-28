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गुना में खाद के ई-टोकन सिस्टम से खफा किसानों ने भरी आंदोलन की हुंकार, पूरे जिले में होंगे धरने

गुना की फतेहगढ़ कृषि मंडी में किसानों ने खाद संकट सहित अन्य मुद्दों को लेकर मीटिंग की. प्रशासन को दी चेतावनी.. शिवकुमार जोगी की रिपोर्ट.

Fertilizer E Token System
खाद वितरण के ई-टोकन सिस्टम का विरोध (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
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गुना : खाद के ई-टोकन सिस्टम ने किसानों की नींद उड़ा रखी है. अब रबि की फसल के लिए खाद की चिंता किसानों को सताने लगी है. इसी को देखते हुए फतेहगढ़ कृषि मंडी में किसानों ने बैठक की. इसमें खाद के ई-टोकन जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. खाद संकट को लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला. किसानों ने अपनी मांगें उठाकर जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है.

ई-टोकन सिस्टम से कई दिक्कतें

किसानों का कहना है "अगर खाद के ई-टोकन सिस्टम में 01 अक्टूबर से सुधार नहीं किया तो पूरे जिले में आंदोलन शुरू किया जाएगा." किसानो के लिए ई-टोकन प्रणाली गंभीर समस्या है. ऑनलाइन बुक नहीं हो पाने के कारण किसान खाद से वंचित रह जाते हैं. कहीं रिटेलर पोर्टल में शो नहीं करता तो कहीं बुक करने में सबमिट का ऑप्शन नहीं आता. किसानों को अभी तक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. किसान नेता संजीव कुमार आर्य का कहना है "किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है."

गुना में किसानों ने भरी आंदोलन की हुंकार (ETV BHARAT)

खाद की कालाबाजारी का आरोप

बमोरी तहसील में पहले भी कई बार किसानों ने इस मुद्दे को उठाया है और कई गंभीर आरोपों लगाए हैं. खाद की कालाबाजारी को लेकर भी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने एक दुकानदार की दुकान सील कर दी थी, जिसकी दुकान में स्टॉक से ज्यादा खाद पाई गई थी. किसानों ने आरोप लगाया "बड़े खाद विक्रेताओं ने अपने गोदाम में खाद का स्टॉक कर रखा है और ऊंचे दामों में बेच रहे हैं. किसान ई-टोकन के टक्कर में कई दिन तक घूमता रहता है."

किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस

गुना में खाद के ई-टोकन सिस्टम को लेकर अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है. 30 सितंबर को कांग्रेस किसानों के साथ पैदल मार्च करेगी. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गुना में मक्का, सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने तथा खाद वितरण में कालाबाजारी व ई-टोकन व्यवस्था के विरोध में पैदल मार्च हनुमान चौराहा गुना से जिला कलेक्टर परिसर तक दोपहर 12 बजे को निकाला जाएगा.

किसानों का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे. किसानों ने मांग की है कि e-Token व्यवस्था को सरल एवं सुगम बनाया जाए. रैक से प्राप्त सम्पूर्ण DAP के स्टॉक को एक बार में ही e-Token प्रणाली में दर्ज किया जाए. बमोरी क्षेत्र में पर्याप्त DAP उपलब्ध कराई जाए.

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