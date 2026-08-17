गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू से महका गुना, फूलों की दोस्ती ने बदली किसानों की किस्मत
गुना गुलाब गुनिया और देखेगी सारी दुनिया बनी मिसाल, गुलाब की खेती से किसान सालाना कर रहे लाखों की कमाई. शिव जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 6:02 PM IST
गुना: मध्य प्रदेश का गुना जिला इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है. क्योंकि यहां के किसानों का 'गुना गुलाब गुनिया और देखेगी सारी दुनिया' स्लोगन प्रदेश भर के पारंपरिक अन्नदाताओं के लिए एक सीख बन गई है. गुना में बड़ी संख्या में किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर गुलाब का फूल उगा रहे हैं. जिससे किसानों का भारी भरकम मुनाफा हो रहा है.
गुलाब की खेती से लाखों की आमदनी
गुना में बड़ी संख्या में किसान गुलाब की खेती कर रहे हैं, लेकिन 20 से 25 किसान ऐसे हैं जो पॉलीहाउस की खेती कर रहे हैं. पॉलीहाउस की खेती में कई प्रकार के फूल उगाए जाते हैं, जिसमें सनफ्लावर, रजनीगंधा और ऑर्किड जरबेरा जिप्सी जैसे फूल शामिल हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में गुलाबों की खेती करने वाले किसान पवन कुशवाहा ने बताया, "मैं पिछले 20 वर्षों से फूलों की खेती कर रहा हूं. एक बीघा खेती में तीन तरह के गुलाब लगा रखे हैं, जिसमें व्हाइट, रेड, पिंक शामिल हैं. इससे प्रतिमाह करीब 15 से 20 हजार रुपए की आमदनी हो रही है. जो कि साल की 2 लाख से अधिक की आमदनी है."
रख रखाव एवं खाद
वहीं फ्लावर विक्रेता गजानंद कुशवाह ने कहा, "अभी ऑफ सीजन चल रहा है जिसको लेकर सिर्फ देशी गुलाब शहर में आ रहा है. बारिश की वजह से ज्यादातर गुलाब गल जाता है, शादी-ब्याह के सीजन में इसकी काफी डिमांड बढ़ जाती है." मौके पर मौजूद किशन पवन कुशवाहा बताते हैं कि गुलाबों का बेहतर रखरखाव और कटिंग करने से फूलों की अच्छी पैदावार होती है. इसमें गोबर खाद के अलावा कई कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने से अच्छी फसल होती है.
इस सीजन में पैदावार में भारी गिरावट
उन्होंने आगे बताया कि बारिश के मौसम में कम गुलाब हो रहा है. अभी एक बीघा खेती में 5 से 6 किलो गुलाब निकल रहा है, जोकि सीजन से 20 से 25 किलो कम है. इस समय 50 से 100 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है. सीजन में 200 से 400 रुपये किलो तक गुलाब बिकता है.
- खाद के लिए खेत मालिक होना जरूरी! किराय पर जमीन लेने वालों को नहीं दे रहे खाद, परेशान किसान
- कई मर्ज की दवा सर्पगंधा! जंगली इंडियन स्नेकरूट रोग से मुक्ति और पैसा दिलाने वाला पौधा
सबसे बड़ी बात यह है कि जिला कलेक्टर किशोर कुमार लगातार गुलाब की खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं. इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिला रहे हैं. ताकि ज्यादातर किसान गुलाबों की खेती से जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा सके.