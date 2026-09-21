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पति के खिलाफ FIR के बाद भड़की पूर्व विधायक ममता मीणा, वीडियो जारी कर दिया चैलेंज

रिटायर्ड आईपीएस रघुवीर सिंह मीणा के खिलाफ एफआईआर के बाद ममता मीणा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना.

EX MLA Mamta Meena
ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भड़की पूर्व विधायक ममता मीणा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
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गुना : पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में FIR के बाद उनकी पत्नी पूर्व विधायक चाचौडा ममता मीणा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है. वीडियो जारी कर ममता मीणा ने कहा "उनके पति के खिलाफ एफआईआर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित सिंधिया के इशारे पर की गई है. हम डरने वाले नहीं. कोर्ट में हम हर स्तर पर लड़ेंगे."

सिंधिया के कारण बीजेपी दो-फाड़ होगी

पूर्व विधायक ममता मीणा का कहना है "ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता स्वार्थ की खातिर कांग्रेस के साथ गद्दारी की. उनके परिवार का इतिहास गद्दारी का है. सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भी देश के साथ गद्दारी की. आने वाले समय में बीजेपी दोफाड़ होती दिखाई देगी. आने वाले चुनाव में सिंधिया और उनके समर्थकों को पता चल जाएगा कि क्षेत्र की जनता उन्हें पसंद नहीं करती."

पति के खिलाफ एफआईआर के बाद पूर्व विधायक ममता मीणा (ETV BHARAT)

एसटी वर्ग से डीएसपी बनने का आरोप

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षित वर्ग का लाभ लेने के आरोप में पूर्व विधायक ममता मीणा के पति और रिटायर्ड IPS रघुवीर सिंह मीणा के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद इलाके की सियासत गर्मा गई है. पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने धोखाधड़ी, साजिश, गलत दस्तावेज तैयार करने और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. आरोप है कि रघुवीर सिंह मीणा ने एसटी वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर MPPSC के जरिए DSP पद पर चयन हासिल किया और बाद में सेवा संबंधी लाभ लिए.

रघुवीर मीणा पहले ओबीसी कैटेगरी के थे

शिकायत में उनके जाति प्रमाण पत्र और उससे जुड़े दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया है "रघुवीर सिंह मीणा पहले शासकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. उस समय उनके दस्तावेजों में OBC वर्ग दर्ज होने का उल्लेख है. इसके बाद MPPSC में उन्हें ST वर्ग का बताया और इसी आधार पर DSP पद पर चयन हुआ."

मामले के मुताबिक ST जाति प्रमाण पत्र वर्ष 1984 में विदिशा के आदिम जाति कल्याण विभाग से जारी हुआ था. जांच में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने से जुड़े दस्तावेजों और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की भी पड़ताल की जा रही है.

प्रमाण-पत्र जारी करने वालों की भी जांच

उच्चस्तरीय छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र और संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया था. इसके बाद पुलिस सतर्कता शाखा की ओर से मामला दर्ज किया गया. मामले में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्र की प्रक्रिया और उससे मिले सेवा लाभों से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है.

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