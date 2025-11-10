डॉक्टर बनने का सपना देखा और बन गई DSP, किसान की बेटी मोनिका पहले प्रयास में ही सफल
गुना जिले की मोनिका धाकड़ पहले ही प्रयास में एमपीपीएससी एग्जाम में सफल, डीएसपी पद पर चयन. युवाओं को संदेश दिया.
Published : November 10, 2025 at 1:11 PM IST
गुना : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा शनिवार रात राज्य सेवा परीक्षा 2023 के फाइनल परिणाम घोषित किए गए. इसमें गुना जिले की आरोन तहसील की रहने वाली मोनिका धाकड़ भी सफल रही हैं. मोनिका ने वर्ष 2023 में एमपीपीएससी परीक्षा दी थी. अब उनका चयन डीएसपी पद पर हो गया है. मोनिका के परिवार में खुशी की लहर है. पहले ही प्रयास में सफलता पाने के बाद मोनिका ने युवाओं को खास संदेश दिया.
पहले प्रयास में ही कैसे मिली सफलता
डीएसपी पद पर चयनित मोनिका धाकड़ का कहना है "उनकी शुरुआती शिक्षा राघौगढ़ के हिन्दुपथ स्कूल से प्रारंभ हुई. यहीं से 10वीं ओर 12 वी की परीक्षा पास की. पिता शैतान सिंह धाकड़ किसान हैं, वह वर्तमान में पहारुआ पंचायत के सरपंच हैं. 2023 में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. खासकर पैरेंट्स ने उनका काफी सहयोग किया और हमेशा उत्साहित किया."
पहले डॉक्टर बनने का सपना देखा
मोनिका धाकड़ का कहना है "मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था, क्योंकि मैंने आसपास काफी डॉक्टर देखा हैं, उन्हें काफी सम्मान मिलता है. कोविड के समय मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था. उस समय वह इंदौर में पढ़ाई कर रही थी."
बचपन से ही मेधावी है मोनिका
वहीं, मोनिका धाकड़ के पिता शैतान सिंह धाकड़ का कहना है "मोनिका का चयन 5th क्लास में नवोदय में चयन हो गया था. हिन्दुपथ स्कूल में भी इनका अच्छा परिणाम मिला. इसकी उम्र एमपीपीएससी में बैठने की नहीं थी तो बीच में पटवारी का एग्जाम दिया. वह पहली बार में ही निकाल दिया. यूजीनेट के एग्जाम में भी ऑल इंडिया में भी फर्स्ट रैंकिंग आई. इसके बाद वर्ष 2024 में लेखा सेवा अधिकारी के रूप में भी चयन हुआ था."
अपने बच्चों पर भरोसा रखें तो मिलेगी सफलता
मोनिका के पिता शैतान सिंह ने बच्चों के माता पिता को संदेश देते हुए कहा "अपने बच्चों पर विश्वास रखें, उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी." वहीं, मोनिका की छोटी बहन अनुराधा ने कहा "मैं अभी क्लास 8th में हूं और मैं भी दीदी की तरह ही डीएसपी बनना चाहती हूं. पढ़ाई के प्रति प्रेरणा मुझे दीदी से ही मिली है."