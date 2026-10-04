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गुना जिला अस्पताल में महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, दिव्यांग भाई को कंधे पर लादकर ले गई बहन

गुना: मध्य प्रदेश के गुना जिला चिकित्सालय एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आपका भी मन दुखी हो उठेगा. जहां एक बहन स्ट्रेचर के अभाव में अपने भाई को कंधों पर लेकर इलाज के लिए ले जाती हुई दिखाई दे रही है. वहीं जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो, जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे. जिस पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल में स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है. वहीं अस्पताल प्रबंधन ने दो कर्मचारियों को नोटिस दिया है.

दरअसल, इस महिला का नाम कृष्णा है, जो राघौगढ़ के बोरखेड़ी गांव की रहने वाली है. कृष्णा के छोटे भाई का नाम जगदीश भील है, वह एक साल बीमार है और दिव्यांग है. जिसकी वजह से वह अच्छे से चल नहीं पाता. शनिवार को भाई जगदीश को दिखाने कृष्णा पीएम अभीम क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल पहुंची. जहां उसे स्ट्रेचर नहीं मिला, तो वह अपनी पीठ पर लादकर भाई को वार्ड में भर्ती कराने ले गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

इस पूरी घटना में गौर करने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से पीएम-अभीम क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण कराया गया. इसका शुभारंभ फरवरी माह में किया गया था. वहीं निर्माण के एक साल के अंदर इस तरह तस्वीर अस्पताल से सामने आ रही है. मामले में अस्पताल में भर्ती जगदीश भील की बहन कृष्णा बाई का कहना है कि "मेरे भाई को श्वास की संबंधित परेशानी थी. मैंने चारों तरफ देखा कहीं अस्पताल में कोई व्यक्ति मदद के लिए नहीं मिला. इस वजह से मुझे अपने भाई को अपने कंधों पर लेकर आना पड़ा."

सीएमएचओ बोले-पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर

जब इस घटना के बारे में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी राजकुमार ऋशिवर से पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा "यह बहन का भाई के प्रति प्रेम था, तो अपनी पीठ पर लादकर वो लेकर आईं. जबकि अस्पताल में स्ट्रेचर की पर्याप्त व्यवस्था है. वीडियो में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, वह सर्जिकल वार्ड की तरफ से आते दिखाई दे रही हैं, वहां भी पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर रखे रहते हैं. किसी भी इंसान को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके, इसके लिए स्ट्रेचर रखे हुए हैं. इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में अंटेडर की ड्यूटी भी लगी रहती है. उन्होंने कहा जो वीडियो बना रहे थे, वे इससे अच्छा महिला की स्ट्रेचर लाने में मदद कर देते "

2 कर्मचारियों को थमाए नोटिस

वहीं सामने आए सीसीटीवी फुटेज में सहायक ग्रेड-2 मरीज जगदीश भील मरीज के साथ शुरू से भर्ती होने तक मौजूद दिखाई दे रहे हैं. मरीज की स्थिति को देखते हुए समय पर स्ट्रेचर व व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने व इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराने को लेकर सहायक ग्रेड-2 व आउटसोर्स वार्डबॉय हिमांशु को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही सहायक प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि मरीजों को आवश्यकता होने पर मौके पर ही स्ट्रेचर एवं व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो.