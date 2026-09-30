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गुना जिला अस्पताल परिसर में मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन, कोई बेहद गरीब है तो फ्री में सेवा

गुना सेवा भारती संस्था बनी गरीबों की सहारा ( ETV BHARAT )

गुना : गुना शहर में सेवा भारती संस्था पिछले 30 वर्षों से 'नर सेवा ही नारायण सेवा' के संकल्प के साथ गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को भरपेट भोजन करवा रही है. यहां शुल्क के रूप में महज 10 रुपये लिए जाते हैं. जिला अस्पताल के कैंपस में संचालित इस मुफ्त के भोजनालय में गरीब, असहाय व बुजुर्गों के साथ आए मरीजो के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है. भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद दी जाती है.