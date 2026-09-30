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गुना जिला अस्पताल परिसर में मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन, कोई बेहद गरीब है तो फ्री में सेवा

गुना की सेवा भारती संस्था बनी गरीबों का सहारा. बीते 30 साल से महज 10 रुपये में भरपेट भोजन कराती है. शिवकुमार जोगी की रिपोर्ट.

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गुना सेवा भारती संस्था बनी गरीबों की सहारा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 4:26 PM IST

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गुना : गुना शहर में सेवा भारती संस्था पिछले 30 वर्षों से 'नर सेवा ही नारायण सेवा' के संकल्प के साथ गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को भरपेट भोजन करवा रही है. यहां शुल्क के रूप में महज 10 रुपये लिए जाते हैं. जिला अस्पताल के कैंपस में संचालित इस मुफ्त के भोजनालय में गरीब, असहाय व बुजुर्गों के साथ आए मरीजो के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है. भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद दी जाती है.

बर्थडे जैसे कार्यक्रम भी लोग यहीं मनाते हैं

सेवा भारती के भोजनालय में सुबह 11:30 बजे से ही पूजन आरती कर गरीबों को भोजन वितरित किया जाता है. यहां कुछ ऐसे लोग भी यहां आ जाते हैं जिनके पास टोकन लेने के भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती. ऐसे में संस्था उनको भी निः शुल्क भोजन उपलब्ध कराकर जन सेवा के कार्य कर रही है. बर्थडे, एनिवर्सरी, पुण्यतिथि जैसे आयोजन में लोग यहां 5100 रुपये का दान करते हैं. इसकी बाकायदा रसीद दी जाती है.

गुना जिला अस्पताल परिसर में मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन (ETV BHARAT)

सुबह एक घंटे वितरित होते हैं टोकन

यहां भोजन करने के लिए टोकन सुबह 8 से 9 बजे तक वितरित किए जाते हैं. टोकन लेने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं. सिर्फ 5 रुपये जमाकर टोकन प्राप्त किया जा सकता है. सुरेश सिंह रघुवंशी ने बताया "श्राद्ध पक्ष में हमारे स्व. पिताजी हरिराम रघुवंशी जी की स्मृति में संगम परिवार द्वारा सेवा भारती में लोगों को भोजन कराया गया. हम लोगों से भी अपील यही करते हैं कि आप भी यहां आएं और सेवा कार्य से जुड़कर पुण्य कमाएं."

अगर किसी के पास 10 रुपये नहीं तब भी भोजन

सेवा भारती के सचिव मनोज रघुवंशी का कहना है "हमारी संस्था पिछले 30 सालों से गरीबों को मुफ्त में भोजन करा रही है. महज 10 रुपये लिए जाते हैं. अगर किसी गरीब के पास ये राशि नहीं है तो भी उसे भोजन कराया जाता है. क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है. सेवा भारती के इस कार्य से अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों को परिजनों को बड़ी राहत मिलती है. हम लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने जन्म दिवस, एनिवर्सरी जैसे मौके पर यहां आकर गरीब लोगों की सेवा कर पुण्य अर्जित करें."

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