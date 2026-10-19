मकान मालिक ने किरायेदार की बेटी की डेडबॉडी को नहीं आने दिया घर, अस्पताल में सजी अर्थी
गरीब परिवार ने मजबूरी में गुना जिला अस्पताल परिसर में अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की क्रिया की. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:31 PM IST
गुना : मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली की सबसे बड़ी व्यथा किराये का मकान है. एडवांस जमा करने और हर माह समय पर किराया देने के बाद भी किरायेदार को मकान मालिक के प्रेशर में रहना पड़ता है. और अगर मकान मालिक उसी जगह या आसपास रहता है तो किरायेदार के दिमाग में 24 घंटे टेंशन तय है. मध्य प्रदेश के गुना में एक गरीब किरायेदार का दर्द व व्यथा दिल को झकझोरने वाली है.
मकान मालिक ने इंसानियत को शर्मसार किया
गुना में गरीब परिवार बीते 4 साल से एक कमरे के मकान में किराये पर रहता है. परिवार का मुखिया मजदूरी करके किसी प्रकार जीवनयापन करता है. उसकी बेटी बीमार थी. अस्पताल में इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई. लेकिन परिवार अपनी बेटी का पार्थिव शरीर घर नहीं ले जा सका, क्योंकि मकान मालिक ने उसके मकान से शवयात्रा निकालने से साफ इंकार कर दिया. बेटी के पिता ने मकान मालिक से काफी आग्रह किया लेकिन मकान मालिक ने नवरात्रि का बहाना बनाकर डेडबॉडी घर आने से सख्ती से मना कर दिया.
व्यथा सुनाते हुए पीड़ित पिता के छलके आंसू
गुना जिला अस्पताल परिसर में एक अर्थी सजाई जा रही थी. परिजन विलाप कर रहे थे. पास में ही शव वाहन इंतजार में खड़ा था. ये दृष्य देखकर मरीजों के परिजन हैरान रह गए. लोगों ने पास जाकर मामले को समझने की कोशिश की. तब पता चला कि परिवार मजबूरी में अंतिम यात्रा की तैयारी अस्पताल परिसर में कर रहा है.
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मदद को बढ़े समाजसेवियों के हाथ
पीड़ित पिता पहलवान रजक निवासी बदरवास ने लोगों को बताया "वह बीते 4 साल से गुना के घोसीपुरा क्षेत्र में किराए के कमरे में रहता है. उसकी बेटी की मृत्यु के बाद जब शव को घर ले जाने की बारी आई तो मकान मालिक ने नवरात्रि पूजन का हवाला देकर मना कर दिया. इसी वजह से अस्पताल परिसर में सारी अंतिम क्रियाएं करनी पड़ी." गरीब परिवार की व्यथा देखकर शहर के समाजसेवियों ने आर्थिक मदद की. समाजसेवी प्रमोद भार्गव, राम सिंह रजक ने अंतिम संस्कार में परिवार का सहयोग किया.