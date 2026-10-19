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मकान मालिक ने किरायेदार की बेटी की डेडबॉडी को नहीं आने दिया घर, अस्पताल में सजी अर्थी

लड़की का पीड़ित पिता व्यथा सुनाते हुआ भावुक ( ETV BHARAT )

गुना : मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली की सबसे बड़ी व्यथा किराये का मकान है. एडवांस जमा करने और हर माह समय पर किराया देने के बाद भी किरायेदार को मकान मालिक के प्रेशर में रहना पड़ता है. और अगर मकान मालिक उसी जगह या आसपास रहता है तो किरायेदार के दिमाग में 24 घंटे टेंशन तय है. मध्य प्रदेश के गुना में एक गरीब किरायेदार का दर्द व व्यथा दिल को झकझोरने वाली है.

मकान मालिक ने इंसानियत को शर्मसार किया