सनातन धर्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है, कहां प्रेम और नफरत? जानिए दिग्विजय सिंह का नजरिया
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा गुना के राघौगढ़ पहुंची. आरएसएस और बीजेपी फिर निशाने पर. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:25 PM IST
गुना : कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में अपने विचार रखे. दिग्विजय सिंह ने राघौगढ में गुरुवार कहा "सनातन धर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. सनातन धर्म में नफरत शब्द ही नहीं है. नफरत फैलाना हिंदुत्व है, जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद करते हैं."
एक हजार किलोमीटर की पदयात्रा पर दिग्विजय सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों उज्जैन से अयोध्या तक की एक हजार किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं. दिग्विजय सिंह ने बताया "80 साल की उम्र में उनकी एक हजार किलोमीटर की यात्रा का एक ही मकसद है. एक लोकतंत्र की स्थापना और दूसरा सनातन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इस बारे में लोगों को जागरूक करना. सनातन धर्म को हिंदुत्व से पेश किया जा रहा है, जबकि सनातन धर्म में नफरत शब्द ही नहीं है."
सनातन में नफरत की कोई जगह नहीं
दिग्विजय सिंह का कहना है "जो विश्व को अपना कुटुम्ब माने, वह सनातन धर्म है. अगर हमने सनातन धर्म का सही स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया तो लोग सनातन को भूल जाएंगे. हिंदुत्व की तरफ चले जाएंगे. हिंदुत्व की तरफ जो गया उसके दिल दिमाग में नफरत भर दी जाती है. नफरत से घर-घर झगड़े होते हैं." आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा "नफरत फैलाना हिंदुत्व है जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद सावरकर को अपना नेता मानकर करते हैं."
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विश्वास सारंग ने किया दिग्विजय सिंह पर पलटवार
मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार में दिग्विजय सिंह की यात्रा को सनातन धर्म को बदनाम करने वाली यात्रा बताया. उन्होंने कहा "मैंने पहले ही बताया था कि दिग्विजय सिंह रोज ऐसे नए बयान देंगे, जिससे हिंदू और हिंदुत्व लज्जित होगा. दिग्विजय सिंह को शर्म आनी चाहिए. सनातन विरोधियों का महिमा मंडन करने वाले दिग्विजय सिंह अब हिंदुत्व सिखायेंगे. दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को कहा है कि वे घृणा पैदा करते हैं. विघटन और बिखराव करते हैं. आश्चर्य होता है 80 साल के बुजुर्ग इस तरह की बाते कर रहे हैं."