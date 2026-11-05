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सनातन धर्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है, कहां प्रेम और नफरत? जानिए दिग्विजय सिंह का नजरिया

दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन यात्रा गुना पहुंची ( ETV BHARAT )

गुना : कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में अपने विचार रखे. दिग्विजय सिंह ने राघौगढ में गुरुवार कहा "सनातन धर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. सनातन धर्म में नफरत शब्द ही नहीं है. नफरत फैलाना हिंदुत्व है, जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद करते हैं."

एक हजार किलोमीटर की पदयात्रा पर दिग्विजय सिंह