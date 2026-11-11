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दिग्विजय सिंह ने दी चेतावनी- जिसने भी बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराई, वे सब चुनाव हारे

दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व व सनातन धर्म में अंतर समझाया ( ETV BHARAT )

गुना : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हाल ही में भगवान श्री कृष्ण पर की गई विवादास्पद टिप्पणी का विरोध किया. उन्होंने कहा "जिन नेताओं ने धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराई, वे सब चुनाव हार गए." इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा एसआईआर पर दिए गए बयान का समर्थन किया.

बीजेपी का हिंदुत्व नफरत फैलाता है