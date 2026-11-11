दिग्विजय सिंह ने दी चेतावनी- जिसने भी बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराई, वे सब चुनाव हारे
उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकले दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व व सनातन धर्म में अंतर समझाया. रिपोर्ट- शिव कुमार जोगी .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 11:40 AM IST
गुना : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हाल ही में भगवान श्री कृष्ण पर की गई विवादास्पद टिप्पणी का विरोध किया. उन्होंने कहा "जिन नेताओं ने धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराई, वे सब चुनाव हार गए." इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा एसआईआर पर दिए गए बयान का समर्थन किया.
बीजेपी का हिंदुत्व नफरत फैलाता है
मंगलवार को गुना में पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी की किताब पर प्रतिक्रिया. उन्होंने कहा "किताब में उन्होंने पूरे जीवन की अपनी कहानी सुनाई है. किताब में उनकी विचारधारा है. वह विचारधारा जो हमारी सनातन परंपराओं, प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का मार्ग दिखाती है. हमारी विचारधारा नरेंद्र मोदी के नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ है. भाजपा का सनातन वाला हिंदुत्व नहीं, सावरकर वाला हिंदुत्व है, जो नफरत फैलाता है."
एसआईआर पर बीजेपी के अंदर विरोध
दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा "राम मंदिर में चंदा चोरी और SIR में हुई वोटचोरी को लेकर लोगों का जागरूक करना है. उनकी यात्रा का किसी भी चुनाव से कोई संबंध नहीं है. चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर किसके आदेश पर एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है. बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है. अब एसआईआर का विरोध बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी करने लगे हैं. इससे साबित होता है कि बीजेपी के अंदर भी एसआईआर का विरोध है."
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जीतू पटवारी व उमंग सिंघार के नेतृत्व में चुनाव
उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा "कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी." बमौरी में किसानों की खाद बिजली समस्या पर दिग्विजय सिंह ने कहा "केंद्रीय मंत्री सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में किसान खाद बिजली के लिए परेशान हैं. मेरी सरकार के समय में किसानों को खाद-बिजली की कभी समस्या नहीं हुई."