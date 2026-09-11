1990 से खा रहे चंदा, सार्वजनिक करो पाई-पाई का हिसाब, दिग्विजय का भाजपा विहिप पर निशाना
राम मंदिर चंदा मामले पर दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, चंदे का निजी हित में उपयोग किया, राहुल गांधी के कार्यक्रम से डरी भाजपा सरकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:06 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 10:35 AM IST
गुना: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर गुना में आए. उन्होंने पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद पर जमकर हमला बोला. राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर भी उनकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद पर धार्मिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया. उन्होंने पूछा कि, ''जब शिला पूजन के समय बड़ी मात्रा में चंदा आया था तो उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया.''
'निजी हित के लिए उपयोग हुआ चंदे का पैसा'
विश्व हिंदू परिषद को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''1990 से धार्मिक चंदे का पैसा लोगों ने अपने निजी हित के लिए उपयोग किया है. हद तो तब हो गई जब मंदिर ट्रस्ट में ही कुछ सदस्य इसमें लिप्त पाए गए.'' उन्होंने आरोप लगाया कि, ''1989-90 में शुरू हुई शिला पूजन प्रक्रिया के दौरान 1400 करोड़ रुपए का चंदा इक्ठ्ठा हुआ लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने केवल 8.29 करोड़ रुपए का चंदा दर्ज किया.'' उन्होंने कहा, ''शंकराचार्य जी ने भी गठन किया था इसी प्रकार का यहां पर भी गठन होना चाहिए और धार्मिक संत इस ट्रस्ट में रखना चाहिए.''
फूल छाप लोगों ने नहीं लड़ी आजादी की लड़ाई
दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर तंज सकते हुए कहा कि, ''फूल छाप लोगों ने न हीं आजादी की लड़ाई लड़ी न उनका कोई योगदान रहा.'' वहीं इंदौर में होने जाने वाली राहुल गांधी की सभा को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि, ''भाजपा सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर घबराई हुई है. इसलिए 12 तारीख को होने वाली राहुल गांधी की सभा की परमिशन नहीं दी जा रही. प्रयागराज, पुणे और देहरादून में भी ऐसा हो चुका है. यह साफ-साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के कार्यक्रम से काफी घबराई हुई है.
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जहरीली शराब बनाने में प्रशासन की मिली भगत
सागर के जहरीली शराब कांड को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, ''जहरीली शराब विधिवत बनाई जा रही है. इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है. जो इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली शराब का धंधा चल सकता था. क्या मैंने किसी भी कैबिनेट मंत्री का नाम नहीं लिया है यह तो वहां की जनता ही खुद कह रही है. समूचे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही बेकार पड़ी हुई है.'' उन्होंने कहा कि, ''सनातन स्वाभिमान यात्रा अभी जल्दी हम इस पर कार्य कर रहे हैं और दशहरे के लगभग यह यात्रा शुरू कर दी जाएगी.''