गुना के दीपक शर्मा ने जीता गोल्ड मेडल, मध्य प्रदेश की जनता को किया समर्पित
गुजरात के गांधीनगर में आयोजित नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में दीपक शर्मा ने 75 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:09 PM IST
गुना : गुना के म्याना में रहने वाले दीपक शर्मा ने गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में जलवा दिखाया. ये प्रतियोगिता नेशनल पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं गुजरात आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा 28 मई से 2 जून तक आयोजित की गई. इसमें दीपक शर्मा ने मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है. दीपक शर्मा ने गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश की जनता के नाम किया.
दीपक ने तमिलनाडु के खिलाड़ी को पछाड़ा
प्रतियोगिता में देशभर की स्टेट एसोसिएशन से चयनित 1800 से अधिक शीर्ष सामान्य एवं पैरा खिलाड़ियों ने विभिन्न कैटेगरी में भाग लिया. दीपक शर्मा ने पैरा सिटिंग कैटेगरी में शुरूआत से ही दमदार खेल दिखाते हुए फाइनल राउंड में जगह बनाई. खिताबी मुकाबले में उनका सामना तमिलनाडु के खिलाड़ी से हुआ, जहां दीपक ने शानदार तकनीक एवं आत्मविश्वास से कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
इससे पहले भी दीपक 4 गोल्ड जीत चुके हैं
दीपक शर्मा को पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट फिल्म एक्ट्रेस प्रीति झांगियानी एवं प्रो पंजा लीग के फाउंडर व एक्टर प्रवीण डबास द्वारा मेडल पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. इससे पूर्व भी दीपक शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक एवं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं. पहले सीजन में वह उपविजेता एवं दूसरे सीजन में विजेता टीम के खिलाड़ी भी रहे हैं.
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दिव्यांगों के लिए दिया संदेश
दीपक शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार शुभचिंतकों, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया. उन्होंने कहा "दिव्यांगजन यदि आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. यह उपलब्धि प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी."