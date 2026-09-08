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मृतक के परिजन को मिलेगा 1 करोड़ 90 लाख का कंपनसेशन, गुना कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

गुना उपभोक्ता फोरम ने ट्रक और कार की टक्कर में मृत अमन जाट के परिजन के पक्ष में सुनाया फैसला. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.

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मृतक के परिजन को मिलेगा 1 करोड़ 90 लाख का कंपनसेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:48 PM IST

3 Min Read
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गुना: उपभोक्ता फोरम ने एक्सीडेंटल केस की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया. उपभोक्ता कंपनी ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजन को एक करोड़ 90 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं. यह पहला गुना का ऐसा इतना बड़ा मामला है जब इतनी बड़ी राशि का कंपनसेशन जिला उपभोक्ता फोरम ने मृत व्यक्ति के परिजन को देने के निर्देश दिए हैं.

ट्रक और कार की टक्कर का मामला

एडवोकेट देवेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया, "यह मामला 11 सितंबर 2024 का है. जिसमें अमन जाट सुबह हनुमान चौराहे से नानाखेड़ी स्थित अपने घर कार से जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में एक आगे जा रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे अमन जाट की कार ट्रक से टकरा गई. इस एक्सीडेंट में अमन जाट की मृत्यु हो गई थी."

उपभोक्ता फोरम में क्लेम के लिए दायर किया परिवाद (ETV Bharat)

बीमा कंपनी ने क्लेम देने से कर दिया था मना

एडवोकेट देवेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया, "अमन जाट ने एक निजी कंपनी से जीवन बीमा पॉलिसी एक्सीडेंटल बीमा कराया गया था. परिजन द्वारा बीमा क्लेम करने पर कंपनी ने बीमा राशि देने के लिए कई चक्कर लगवाए और इसके बाद की आरोप लगाकर 25 फरवरी 2025 को बीमा देने से मना कर दिया. कंपनी ने परिजन को बताया कि एफआईआर गलत की हुई थी क्योंकि गाड़ी अमन जाट चला रहे थे न की गाड़ी ड्राइवर ऋषिकेश सेन. इस आधार पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था."

उपभोक्ता फोरम में क्लेम के लिए दायर किया परिवाद

एडवोकेट देवेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया, "निजी कंपनी द्वारा बीमा राशि नहीं देने पर परिजन ने कंपनसेशन के लिए उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था. इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने माना कि दुर्घटना वाहन बीमा की राशि के लिए जो क्लेम लगाया गया है वह सही है. दुर्घटना के समय ड्राइवर ऋषिकेश सेन ही कार चला रहा था और अमन जाट साइड में बैठा हुआ था. जिससे एफआईआर भी सही दर्ज की गई है."

कंपनी को देना होंगे एक करोड़ 90 लाख

एडवोकेट देवेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया, "कोर्ट ने मंगलवार को फैसला देते हुए मृतक अमन जाट के परिजन को 1 करोड़ 90 लाख रुपए क्लेम के रूप में देने के आदेश कंपनी को दिए हैं. इसके अलावा जिस दिन से क्लेम रिजेक्ट हुआ उस तारीख से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और इसके साथ ही 25000 रुपए शारीरिक मानसिक खर्च के साथ ही परिवाद व्यय के 10000 रुपए उपभोक्ता फोरम ने मृतक अमन जाट के परिजन को दिए जाने के आदेश दिए हैं." उन्होंने बताया कि गुना जिले का यह पहला ऐसा इतना बड़ा मामला है जब उपभोक्ता फोरम में इतना बड़ा क्लेम देने के आदेश दिए हैं.

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