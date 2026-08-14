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गुरुजी बन ब्लैक बोर्ड पर कलेक्टर ने चलाई चॉक, पढ़ाया गुना गुलाब गुनिया देखेगी दुनिया का पाठ

गुना में कलेक्टर से टीचर बने किशोर कुमार कन्याल, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया गुना का पाठ, गुलाब गुनिया देखेगी दुनिया,हमारे पास है धनिया.

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गुरुजी बन ब्लैक बोर्ड पर कलेक्टर ने चलाई चॉक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
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गुना: मध्य प्रदेश में अक्सर ऐसी तस्वीर देखने मिल जाती है, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अचानक स्कूल में पहुंचकर टीचर बन जाते हैं, वह बच्चों के सवालों का जवाब देते हैं और उन्हें कुछ टिप्स भी देते हैं. इसी तरह की क्लास गुना के चाचौड़ा तहसील स्थित सरकारी स्कूल में भी देखने मिली. जब कलेक्टर किशोर कन्याल अचानक स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे और फिर वे टीचर बन बच्चों को पढ़ाने लगे.

निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर बने टीचर

दरअसल, शुक्रवार को कलेक्टर किशोर कन्याल अचानक निरीक्षण करने दौरे पर निकले. जहां वे चाचौड़ा तहसील के ग्राम पंचायत खटकीया के सरकारी प्राथमिक स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया, फिर वे एक क्लास में पहुंचे. जहां कलेक्टर से टीचर बन बच्चों को पढ़ाने लगे. कलेक्टर कन्याल ने बच्चों से बहुत ही आत्मीय संवाद किया और उनके शैक्षणिक स्तर की जांच की. बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कलेक्टर खुद ब्लैकबोर्ड के पास पहुंचे. जहां हाथों में चॉक थामकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया.

कलेक्टर ने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया (ETV Bharat)

ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया पाठ, सुविधाओं को जांचा

उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर लिखकर बच्चों को पाठ समझाया और उनसे सवाल-जवाब भी किए. कलेक्टर को अपने गुरुजी के रूप में पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए. इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था का भी जायजा लिया. उन्होंने मौजूद शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके.

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कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाया (ETV Bharat)

गुना गुलाब दुनिया पढ़ाते नजर आए कलेक्टर

कलेक्टर के पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कलेक्टर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, गुना गुलाब गुनिया देखेगी सारी दुनिया, क्योंकि हमारे पास है धनिया जो देखेगी सारी दुनिया." कलेक्टर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुना में मध्य प्रदेश एक ऐसा जिला बनकर उभरा है, जो गुलाबों की खेती के लिए जाना जा रहा है. जहां किसान कुछ एकड़ खेती में पॉली हाउस के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहे हैं. जहां कई प्रकार के गुलाब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो दूर-दूर तक दूसरे जिलों में भी भेजे जाते हैं.

GUNA COLLECTOR KISHORE KUMAR KANYAL
गुना कलेक्टर किशोर कन्याल (ETV Bharat)

गुलाब, गुनिया नदी और धनिया के लिए गुना फेमस

गुना की गुनिया की गुनिया नदी भी काफी ट्रेडिंग में चल रही है. जिसको लेकर कलेक्टर खुद देख रहे हैं. गुना शहर के बीचो-बीच से निकलने वाली गुनिया नदी लगभग 5 किलोमीटर में फैली हुई है और 80 करोड़ रुपए से इस गुनिया नदी का सौंदर्यीकरण होना है. वहीं धनिया के क्षेत्र में गुना जिले की कुंभराज मंडी पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी सबसे बड़ी मंडी कही जाती है. प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में यहां से धनिया भेजा जाता है. हाई क्वालिटी के धनिया की पैदावार गुना जिले से देखने को मिलती है.

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