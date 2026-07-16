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बंद पड़ी फैक्ट्री में फिर गूंजेगी मशीनों की आवाज, कलेक्टर के फैसले से मजदूरों के खिले चेहरे

गुना में सैकड़ों मजदूरों में फिर जागी उम्मीद की किरण, कलेक्टर ने बंद पड़ी फैक्ट्री को दोबारा खुलवाने की पहल की, रोजगार के खुलेंगे अवसर.

Narayanpura Sugar Factory
बंद पड़ी फैक्ट्री में फिर गूंजेगी मशीनों की आवाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:46 AM IST

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गुना: मध्य प्रदेश के गुना जिले में पिछले 5-6 सालों से नारायणपुरा शुगर फैक्ट्री के बंद होने के चलते सैकड़ों मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है. जिसे लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और फैक्ट्री को शुरू करने के लिए कवायद तेज कर दी. जिसके चलते उन मजदूरों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी देखने को जरूर मिलेगी जो सालों से बेरोजगार घर बैठे हैं.

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बुधवार को फैक्ट्री का विस्तृत निरीक्षण कर उसकी वर्तमान स्थिति, उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैक्ट्री के पुनः संचालन की सभी संभावनाओं का परीक्षण करते हुए एक सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए.

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कार्यालयीन व्यवस्था से लेकर उत्पादन इकाई का निरीक्षण (ETV Bharat)

कार्यालयीन व्यवस्था से लेकर उत्पादन इकाई का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सबसे पहले फैक्ट्री के कार्यालय का अवलोकन कर अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने पूर्व में फैक्ट्री में कार्यरत रहे कर्मचारियों से चर्चा कर संचालन व्यवस्था, उत्पादन क्षमता तथा वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री परिसर का भ्रमण कर उत्पादन प्रक्रिया, विभिन्न मशीनों तथा पावर हाउस का निरीक्षण किया और तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली.

पुनः संचालन के दो विकल्पों पर होगा अध्ययन
कलेक्टर कन्याल ने निरीक्षण के दौरान कहा कि, "फैक्ट्री को पुनः शुरू करने के लिए दो विकल्पों पर गंभीरता से कार्य किया जा सकता है. पहला, वर्तमान मशीनों एवं उपलब्ध संसाधनों का पुनरुद्धार कर फैक्ट्री का संचालन पुनः प्रारंभ किया जाए. दूसरा, आधुनिक तकनीक के अनुरूप नए सिरे से संयंत्र स्थापित कर संचालन किया जाए.'' उन्होंने दोनों विकल्पों की तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.

एक सप्ताह में तैयार होगी विस्तृत कार्ययोजना
कलेक्टर ने जिला पंजीयक सहकारी संस्थाएं (डीआरसीएस) को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभागों के समन्वय से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि फैक्ट्री के पुनर्जीवन की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके. बता दें कि फैक्ट्री से सैंकड़ों लोगों का घर चलता था. फैक्ट्री दोबारा शुरु करने का फैसला कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है. साथ ही जिले की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.

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