ETV Bharat / state

गुना में बाल कल्याण समिति ने दी नसीहत, बच्ची को स्कूल में इंसुलिन की सुविधा और समय दें

गुना के निजी स्कूल में जांच करने पहुंची बाल कल्याण समिति. बच्ची के अभिभावक और प्रिंसिपल के बीच कराई सुलह.

Guna Child Welfare Committee
गुना में बाल कल्याण समिति ने दी नसीहत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुना : छात्रा के अभिभावक द्वारा शिकायत करने पर बाल कल्याण समिति ने गुरुवार को अल्फा इंग्लिश स्कूल का औचक निरीक्षण किया. समिति के सदस्यों ने प्रिंसिपल जॉय वर्गिस से शिकायत के बारे में पूरी जानकारी ली. दोनों पक्षों से चर्चा के बाद बाल कल्याण समिति ने अभिभावक और प्रिंसिपल के बीच सुलह कराई. इसके अनुसार टाइप 1 और टाइप 2 बीमारी से पीड़ित बच्ची को इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए एक अलग से कमरा और 40 मिनट का समय स्कूल प्रबंधन देगा.

समिति को निरीक्षण में मिली कमियां

निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण समिति ने इमर्जेंसी के दौरान चिकित्सा के लिए कमरे का निरीक्षण किया तो वहां सिर्फ किताबों का स्टॉक ओर दवाइयों की जगह फिनायल मिली. सूचना पटल पर चाइल्ड हेल्पलाइन ओर इमर्जेंसी के दौरान उपयोग में आने वाले नंबर के बारे में प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया "वह अपने ऑफिस की टेबल पर रखते हैं. इसके अलावा नंबर सूचना पटल पर लगवा देंगे."

गुना के निजी स्कूल में जांच करने पहुंची बाल कल्याण समिति (ETV BHARAT)

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नीरू शर्मा ने बताया "स्कूल में मेडिकल बॉक्स होता है और कक्ष होता है. पर यहां पर कोई मेडिकल रूम नहीं है. विद्यालय के बोर्ड पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 नंबर भी सूचना पटल पर नहीं था."

दोनों पक्षों को समझाइश दे सुलह कराई

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नीरू शर्मा ने बताया "बालिका के पिताजी ने हमें पत्र लिखा था, जिसमें स्कूल से दोनों बच्चियों की टीसी निकालने की बात कही गई. साथ ही बच्ची के पिता ने बताया बच्ची को इंसुलिन देने में दिक्कत आती है. विद्यालय हमें सपोर्ट नहीं करता. निरीक्षण के दौरान बच्ची के पिता को भी बुलाया और प्राचार्य से भी बात की गई." बीईओ मोनिका टोप्पो ने कहा "दोनों पक्षों को समझाइश दे दी है. दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं."

स्कूल प्रबंधक बोले- बदनाम करने के लिए शिकायतें

इस संबंध में अल्फा इंग्लिश स्कूल प्रबंधक जॉय वर्गिस ने कहा "एक बच्ची है टाइप 1 से पीड़ित है. उसके पिता अकारण कई बार हमारी शिकायतें करते हैं. स्कूल को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जाता है. स्कूल में जो भी कमियां मिली हैं, उनमें हम आगे सुविधाओं में सुधार करेंगे." बीआरसी अशोक जोशी ने कहा "जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है."

TAGGED:

GUNA PARENT COMPLAINT SCHOOL
GUNA ALPHA ENGLISH SCHOOL
CHILD COMMITTEE INSPECTION
GUNA NEWS
GUNA CHILD WELFARE COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.