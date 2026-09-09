ETV Bharat / state

मेरा ड्रीम नेशनल खेलकर, गुना का नाम रोशन करना है, ईटीवी भारत से बोले हॉकी प्लेयर चरण सिंह

मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल में गुना के हॉकी प्लेयर चरण सिंह का चयन, गुना में खुशी का माहौल, शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.

GUNA HOCKEY PLAYER CHARAN SINGH
गुना के चरण सिंह का मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी में चयन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुना: मध्य प्रदेश का गुना जिला भी स्पोर्ट के क्षेत्र में धीरे-धीरे नई ऊंचाइयों तक पहुंचता जा रहा है. चाहे हॉकी हो, बास्केटबॉल और चाहे क्रिकेट प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं. बच्चों में खेलों के प्रति एक अलग ही रुझान देखने को मिल रहा है. उनका उत्साह और मेहनत उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है.

गुना के चरण सिंह का हॉकी अकादमी भोपाल में सेलेक्शन

अभी कुछ ही दिन पहले गुना की हॉकी प्लेयर सोनम रघुवंशी ने जिले का नाम रोशन किया था. अब गुना के चरण सिंह ने हॉकी अकादमी भोपाल में अपना स्थान पक्का कर लिया जिससे गुना शहर के हॉकी फ्लेयरों में हर्ष और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.

GUNA HOCKEY PLAYER CHARAN SINGH
गुना के हॉकी प्लेयर चरण (ETV Bharat)

भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे चरण सिंह

गुना हॉकी संघ ने कहा कि "चरण सिंह की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार और प्रशिक्षकों, बल्कि पूरे गुना जिले के हॉकी परिवार के लिए गौरव का विषय है. उनका चयन जिले के अन्य उभरते खिलाड़ियों को भी उच्च स्तर पर खेलने के लिए प्रेरित करेगा." संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण एवं बेहतर खेल सुविधाओं का लाभ लेकर चरण सिंह अपने खेल को और निखारेंगे तथा भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुना और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. उनकी इस उपलब्धि पर जिला हॉकी संघ, गुना ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

जब ईटीवी भारत की टीम ने हॉकी प्लेयर चरण सिंह से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया "मैं रोजाना 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता आ रहा हूं और पिछले 3 सालों से मैं हॉकी खेल रहा हूं. जब उनकी स्टडी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं अभी फिलहाल नाइंथ क्लास का स्टूडेंट हूं और सरस्वती विहार मंदिर से स्टडी मेरी चल रही है." जब चरण से पूछा गया क्या तुम्हारा ड्रीम है तब उन्होंने बताया कि "मेरा ड्रीम नेशनल खेलने का रहा है मैं गुना से नेशनल खेल कर जिले का नाम रोशन करना चाहता हूं."

ये भी पढ़ें:

मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी में चयन मेहनत और खेल प्रतिभा का परिणाम

चरण सिंह इससे पूर्व स्कूल नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं. लगातार अच्छे प्रदर्शन, अनुशासन और नियमित अभ्यास के बल पर उन्होंने प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी में उनका चयन उनकी निरंतर मेहनत और खेल प्रतिभा का परिणाम है.

चरण सिंह का परिवार

पेशे से चरण सिंह के पिता मिस्त्री का कार्य करते हैं और एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनकी मां हाउसवाइफ हैं दो भाई एक बहन के परिवार में चरण के छोटे भाई का भी खेल के प्रति रुझान है.

TAGGED:

HOCKEY ACADEMY BHOPAL
HOCKEY PLAYER CHARAN SINGH
GUNA CHARAN SINGH
MADHYA PRADESH
MP HOCKEY ACADEMY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.