बना कर ऐसे भूली सरकार, यहां संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण कराने आंदोलन का अल्टीमेटम
गुना में लोकार्पण को तरस रहा अस्पताल, बिना लोकार्पण नहीं हो पा रही शुरूआत, 70 किलोमीटर दूर जा रहे मरीज, आंदोलन की चेतावनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 5:25 PM IST
गुना/भोपाल: किसी इलाके से उठी ये मांग थोड़ी अजीब लग सकती है. आम तौर पर छोटे जिलों से सड़क बनाए जाने, अस्पताल खोलने और स्कूल की मांग आती है. यहां मामला दूसरा है. यहां मांग उठ रही है कि 15 दिन के भीतर अब अस्पताल का लोकार्पण कराया जाए. असल में इस इलाके का संजीवनी अस्पताल तीन साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फीता काटने का मुहुर्त अब तक नहीं आया. जब फीता कटेगा यानि लोकार्पण होगा, तब अस्तपाल के दरवाजे खुलेंगे डॉक्टर और नर्स यहां आएंगे और आस पास के 40 गावों को मिलाकर करीब डेढ़ लाख की आबादी के साथ बीमार लाचार लोगों की 70 किलोमीटर की दौड़ रुक पाएगी. ये पहली बार होगा कि किसी अस्पताल के लोकार्पण की मांग पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है.
मरीज लाचार को इंतज़ार ये अस्पताल कब खुलेगा
गुना जिले के चाचौड़ा में 3 साल बीत गए. लोगों को इस बात का जवाब नहीं मिला कि इलाके का संजीवनी क्लीनिक चालू कब होगा. बीते विधानसभा चुनाव के पहले 2022 में इसकी नींव रखी गई. तय समय सीमा में 2023 में ये इस क्लीनिक की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई. क्लीनिक के निर्माण में जुटे रहे ठेकेदार बहादुर सिंह राजपूत ने बताया कि "मैंने 2022 में इस काम का ठेका लिया था. मैंने तय समय सीमा में 2023 में ये काम पूरा कर दिया.
25 लाख की लागत से बनाया गया ये संजीवनी क्लीनिक किसी बड़े अस्पताल की सुविधा तो नहीं दे पाता, लेकिन एक इंजेक्शन के लिए भी गुना तक का सफर तय करने वाले चाचौड़ा के लोगों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद रहता, लेकिन बनने के तीन साल बाद भी इस अस्पताल के लोकार्पण का नंबर नहीं आ पाया."
क्लीनिक के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार
चाचौड़ा के रहने वाले शिवम नामदेव के निजी तजुर्बे से समझिए कि इस इलाके को एक अदद प्राइमरी हेल्थ सेंटर की दरकार कितनी है और कितनी देर हो चुकी है. शिवम नामदेव की भाभी की डिलेवरी होनी थी. चूंकि पूरे चाचौड़ा में कोई इंतजाम नहीं मिला तो हारकर उन्हें बीना ले जाना पड़ा. शिवम कहते हैं, "हम ही जानते हैं कि हमें कितनी मुश्किलें आई. प्राइवेट गाड़ी से खर्चा होता है, सो अलग. मेरे ही जैसे आस-पास के कितने ग्रामीण हैं. जिन्हे जुकाम बुखार के लिए भी 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ये क्लीनिक शुरू हो जाता तो बड़ी राहत हो जाती."
लोकार्पण करवाने के लिए आंदोलन की नौबत, ज्ञापन भी दिया
हैरत की बात ये है कि क्लीनिक खुलवाने के लिए अब आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी रही है. नगर निगम परिषद चाचौड़ा बीनागंज की पार्षद सुषमा नामदेव ने लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा है. इस पत्र में इलाके के लोगों की पीड़ा के साथ जल्द से जल्द लोकार्पण की मांग की गई है. सुषमा नामदेव ने पत्र में लिखा कि चाचौड़ा का मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बदहाल हो चुका है.
वहां पहले से ही डॉक्टर का स्टाफ और दवाओं का स्टॉक नहीं है. प्रसव की सुविधा भी नहीं. ऐसे में ये संजीवनी इस इलाके के लिए संजीवनी साबित हो सकता था, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं हो पाया. पार्षद सुषमा का कहना है कि "अगर 15 दिन में अस्पताल का लोकार्पण नहीं हुआ तो तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे. उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द अस्पताल का लोकार्पण कर यहां ओपीडी शुरू की जाए."
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लोकार्पण के इंतजार में नए भवन में आई सीलन
चाचौड़ा के ग्रामीण कौशल सिंह बता रहे हैं कि "अस्पताल तो 2023 में ही बनकर तैयार हो गया था. तब से ये अस्पताल तीन बरसातें देख चुका. लोकार्पण के नाम पर रानजीति हो रही. अब बंद रहने से सीलन तो हुई ही है. कई हिस्सों में टूट फूट भी हो गई. लाखों की संपत्ति बर्बाद हो रही है. सबसे बड़ी दिक्कत चाचौड़ा को अस्पताल की सख्त जरुरत है. इसके अभाव में गांव वालों को 70 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है.
कलेक्टर ने कहा स्टाफ का इश्यू है इसलिए शुरु नही हो पाया
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से जब इस संबंध में ईटीवी भारत ने बातचीत की तो उनका कहना था कि "मेडिकल स्टाफ का इश्यू होने की वजह से ये देरी हुई है. इसीलिए समय से अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्कआउट इस मामले पर चल रहा है और जल्द ही ये क्लीनिक शुरू हो जएगा."