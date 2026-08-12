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बना कर ऐसे भूली सरकार, यहां संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण कराने आंदोलन का अल्टीमेटम

गुना/भोपाल: किसी इलाके से उठी ये मांग थोड़ी अजीब लग सकती है. आम तौर पर छोटे जिलों से सड़क बनाए जाने, अस्पताल खोलने और स्कूल की मांग आती है. यहां मामला दूसरा है. यहां मांग उठ रही है कि 15 दिन के भीतर अब अस्पताल का लोकार्पण कराया जाए. असल में इस इलाके का संजीवनी अस्पताल तीन साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फीता काटने का मुहुर्त अब तक नहीं आया. जब फीता कटेगा यानि लोकार्पण होगा, तब अस्तपाल के दरवाजे खुलेंगे डॉक्टर और नर्स यहां आएंगे और आस पास के 40 गावों को मिलाकर करीब डेढ़ लाख की आबादी के साथ बीमार लाचार लोगों की 70 किलोमीटर की दौड़ रुक पाएगी. ये पहली बार होगा कि किसी अस्पताल के लोकार्पण की मांग पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है.

मरीज लाचार को इंतज़ार ये अस्पताल कब खुलेगा

गुना जिले के चाचौड़ा में 3 साल बीत गए. लोगों को इस बात का जवाब नहीं मिला कि इलाके का संजीवनी क्लीनिक चालू कब होगा. बीते विधानसभा चुनाव के पहले 2022 में इसकी नींव रखी गई. तय समय सीमा में 2023 में ये इस क्लीनिक की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई. क्लीनिक के निर्माण में जुटे रहे ठेकेदार बहादुर सिंह राजपूत ने बताया कि "मैंने 2022 में इस काम का ठेका लिया था. मैंने तय समय सीमा में 2023 में ये काम पूरा कर दिया.

ग्रामीणों की मांग खुले अस्पताल (ETV Bharat)

25 लाख की लागत से बनाया गया ये संजीवनी क्लीनिक किसी बड़े अस्पताल की सुविधा तो नहीं दे पाता, लेकिन एक इंजेक्शन के लिए भी गुना तक का सफर तय करने वाले चाचौड़ा के लोगों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद रहता, लेकिन बनने के तीन साल बाद भी इस अस्पताल के लोकार्पण का नंबर नहीं आ पाया."

क्लीनिक के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार

चाचौड़ा के रहने वाले शिवम नामदेव के निजी तजुर्बे से समझिए कि इस इलाके को एक अदद प्राइमरी हेल्थ सेंटर की दरकार कितनी है और कितनी देर हो चुकी है. शिवम नामदेव की भाभी की डिलेवरी होनी थी. चूंकि पूरे चाचौड़ा में कोई इंतजाम नहीं मिला तो हारकर उन्हें बीना ले जाना पड़ा. शिवम कहते हैं, "हम ही जानते हैं कि हमें कितनी मुश्किलें आई. प्राइवेट गाड़ी से खर्चा होता है, सो अलग. मेरे ही जैसे आस-पास के कितने ग्रामीण हैं. जिन्हे जुकाम बुखार के लिए भी 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ये क्लीनिक शुरू हो जाता तो बड़ी राहत हो जाती."