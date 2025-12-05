ETV Bharat / state

ड्राइवर की झपकी ने 19 को पहुंचाया अस्पताल, 1 की मौत, गुना के पास पलटी लखनऊ-इंदौर बस

लखनऊ से इंदौर जा रही बस गुना के पास अनियंत्रित होकर पलटी, तेज रफ्तार से चल रही बस के ड्राइवर की लग गई थी झपकी.

GUNA BUS ACCIDENT
ड्राइवर की झपकी ने 19 को पहुंचाया अस्पताल, 1 की मौत (ETV Bharat)
गुना: लखनऊ से इंदौर जा रही एक निजी बस गुना के बीनागंज बायपास के पास पलट गई. घटना में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई वहीं 22 यात्री घायल हो गए. बस में 25 यात्री सवार थे. 22 घायलों में से 3 यात्रियों की गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया है वहीं 19 यात्रियों का उपचार गुना के जिला अस्पताल में किया जा रहा है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि किसी भी यात्री को सिर में चोट नहीं है. बाकी सभी यात्री ठीक हैं.

गुना के पास पलटी निजी बस

बीनागंज बायपास के पास लखनऊ से इंदौर जा रही एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. सभी लोग मदद के लिए आवाज लगा रहे थे. घटना सुबह 5.30 बजे हुई. बस राधिका ट्रेवल्स की बताई जा रही है और जिसका नंबर MP13ZY 5347 है. हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों के उचित इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए. कलेक्टर ने घायलों को आवश्यक उपचार के निर्देश जिला अस्पताल सीएमओ को दिए हैं.

गुना के पास पलटी लखनऊ-इंदौर बस (ETV Bharat)

लखनऊ से इंदौर जा रही थी बस

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि "एक बस लखनऊ से इंदौर जा रही थी. सुबह लगभग 5:30 बजे पलट गई. बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी लग गई और बस स्पीड में होने से पलट गई. जैसे ही हमें पता लगा तो मैं और एसपी साहब मौके पर पहुंचे थे. एक बच्चा जिसके हाथ में ज्यादा चोट लगी है उसे तुरंत भोपाल रेफर कर दिया था. अभी यहां पर 13 लोग पहुंचे हैं, जिसमें 3 से 4 लोग जो ज्यादा घायल हुए हैं. एक व्यक्ति की डेथ हुई है. बस में 25 यात्री सवार थे."

'एक यात्री की मौत, 19 घायल'

सिविल सर्जन वीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि "एक व्यक्ति की स्पॉट पर ही मौत हुई है, बाकी 19 घायल हैं. जिसमें सभी को यहां भर्ती कराया गया है. उनमें एक छोटा बच्चा है जिसे कोई चोट नहीं है. सर में चोट किसी को नहीं है. ज्यादातर लोग फ्रैक्चर वाले हैं तो उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. फिलहाल अभी 2 से 4 ओर लोगों की संभावना है रेफर करने की. अभी 12 से 13 डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए हैं."

