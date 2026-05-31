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बीजेपी विधायकों का चढ़ा पारा, एक का कूड़े के ढेर पर धरना, दूसरे ने सिंधिया कैंप के मंत्रियों को घेरा

अधिकारी विधायक को बताते हैं कि, मोबाइल पर सारी डिटेल आती है कि कौन सा पेड़ कहां गिरा, कौन सी पतंग कहा अटकी. पूरी रात ड्यूटी पर जाते हैं. सब स्टेशन पर पहुंचते हैं. इस पर विधायक कहते हैं कि, ''इस क्षेत्र को बदनामी से बचाओ, उर्जा मंत्री तो भगवान का बंदा है. उर्जा मंत्री इतना बड़े ज्ञानी हैं कि मंच पर ही ढोक देने लगे. वो बिजली पोल पर भी चढ़ जाए नाली में उतर जाए ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए हमें. भोपाल जाकर मुख्यमंत्री जी से कहूंगा ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए हमें. ऐसा जनसेवक चाहिए जो प्रामाणिकता से काम करे. अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को कोई बदनाम करेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे नाकारा मंत्री को उठाओ.''

नाराज विधायक बोले-सीएम से कहूंगा ऐसे नकारा मंत्री को उठाओ गुना में अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे पर परेशान बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य का पहले अपने समर्थकों के साथ बिजली अधिकारी को अपने विधानसभा क्षेत्र की बेहाल जनता की व्यथा बताते हैं. फिर जब अधिकारी बताते हैं कि, बिजली कब कहां क्यों कटी इसकी पूरी जानकारी है हमारे पास. विधायक अधिकारी से कहते हैं, ''जिनकी यहां की जवाबदारी है इनके नट बोल्ट कसो. वो तो ढीले पड़े हैं बिल्कुल. एक दो घंटे नहीं यहां रात रात भर लाईट नहीं आ रही.''

भोपाल/गुना: मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो विधायक जनता के मुद्दों पर सड़क पर ही नहीं उतरे बल्कि अपनी ही सरकार में सवाल करते भी दिखाई दिए. कहीं सिस्टम से कहीं सरकार में बैठे अपने ही मंत्री को लेकर. गुना से बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य ने बिजली संकट पर अपनी ही सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को घेर दिया. शाक्य ने कहा कि, ''अगर सक्षम नहीं हैं तो कुर्सी से उतर जाएं.'' नाराज विधायक के बयानों में प्रद्युम्न तोमर से उठी बात सिंधिया तक भी पहुंच गई. इधर सिंरोज में बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा सब्जी मंडी में गंदगी देखकर ऐसे आग बबूला हुए कि वहीं कचरे के ढेर पर धरने पर बैठ गए.

कचरे के ढेर पर बैठकर धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

उर्जा मंत्री के बारे में पूछा तो कह दिया सिंधिया जी से पूछो

विधायक पन्ना लाल शाक्य आगे कहते हैं, ''मैं किसी की वजह से नहीं अपने काम की वजह से जीता हूं.'' वो सिंधिया समर्थक दूसरे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी बिना नाम लिए कटाक्ष करते हैं. वे कहते हैं कि प्रभारी मंत्री वो महाराज से बड़ा है. वो महाराज के साथ किसी को चलने नहीं देते. मुझे हवाई पट्टी से हटा दिया कि चलो हटो.'' मीडिया से बातचीत में विधायक पन्ना लाल शाक्य ने कहा कि, ''हम दूसरे ढंग के हैं. ना अधिकारी का नुकसान हो ना ही जनता को परेशानी होनी चाहिए यही निवेदन किया है.''

गुना विधायक पन्नालाल शाक्य (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, ''ऐसी स्थिति नहीं बने कि बिजली के मामले में मोहन सरकार बदनाम हो जाए. उसके लिए भी जरुरी है उठापटक बदलाव वो करें. हम उनकी मेहरबानी से नहीं जीते जो ये चला रहे हैं. हमें जनता ने वोट दिया है. अक्षम हो तो कुर्सी खाली करो. और कुर्सी में बैठे तो अपनी सक्षमता बताओ. बिजली में भले चार्ज लगा लो. मुफ्त में मत चलवाओ. और जो मुफ्त में जलाते हैं उन पर केस दर्ज करवाओ.'' सिंधिया कैम्प के मंत्री को लेकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि ''उनकी कार्यशैली से मोहन सरकार बदनाम हो रही है.'' उर्जा मंत्री से जुड़े एक सवाल पर पार्टी की गुटबाजी को अंडरलाइन करते ये भी कह गए कि उर्जा मंत्री के बारे में सिधिंया जी बताएंगे.

कचरे के ढेर पर बैठकर धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

इधर गंदगी से नाराज सत्ताधारी विधायक कचरे पर बैठे

मध्य प्रदेश की विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कचरे के ढेर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. सब्जी मंडी में फैली गंदगी से नाराज विधायक उमाकांत शर्मा कचरे के ढेर पर बैठ गए. बीजेपी विधायक ने सभी अधिकारियों को फोन कर मौके पर बुलाया. शुक्रवार 29 मई की शाम सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा नई सब्जी मंडी पहुंचे ओर वहां सब तरफ फैली गंदगी को देखकर बिफर गए. वे कचरे के ठेर पर जाकर बैठ गए ओर वही से कॉल कर नगरपालिका प्रशासन, तहसीलदार ओर पुलिस को बुलवाया.

फिर उन्हें मंडी घुमाकर जगह जगह फैली गंदगी को दिखाया ओर तलख लहजे में सवाल किया कि, ''एक करोड़ रुपए से यहां सीसी करण करवाया और दुकानें बनवाई हैं. लेकिन आप लोग व्यवस्था नहीं बना पा रहे. हर तरफ गंदगी और अतिक्रमण फैला हुआ है.'' दरअसल सब्जी मंडी में फैली गंदगी के बारे में किसी ने विधायक को फोन पर जानकारी दी थी.