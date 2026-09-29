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चौक का नाम शहीद भगत सिंह, हालात बद से बदतर, तस्वीर कर देगी मन खराब

गुना में नगर पालिका ने क्रांतिकारी के नाम पर रखा चौराहे का नाम, चौराहे पर लगा गंदगी का अंबार, जयंती पर भी नगर पालिका ने नहीं कराई सफाई. शिव जोगी की रिपोर्ट.

GUNA BHAGAT SINGH CHOWK TRASH
सफाई के नाम लगा गंदगी का अंबार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
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गुना: देश और प्रदेश में कई सड़क, मोहल्लों, चौक और रोड का नाम महापुरुषों, क्रांतिकारी और फेमस हस्तियों के नाम पर हैं. जिससे आज की पीढ़ी उनके योगदान और बलिदान को याद रख सके, लेकिन क्या नाम बस रख देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है. यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के गुना में देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के नाम पर चौराहे का नाम रखा गया, लेकिन इस चौक के जो हालात हैं, वो बद से भी बदतर हैं.

क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम पर चौराहा और गंदगी का अंबार

दरअसल, मामला गुना शहर के भगत सिंह चौक का है. जहां एक चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह है. इस चौराहे पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है. हालात इतने बदतर हैं, कि वहां जानवर भी नहीं भटकता. ये बात इसलिए और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि भगत सिंह की जयंती जो 28 सिंतबर को थी, पर इस चौराहे के पास से बड़े-बड़े नारों के साथ एक रैली निकाली गई थी, लेकिन नगर पालिका को ये भी नहीं लगा, जिस महापुरुष के नाम पर वह चौराहा है, कम से कम उनकी जयंती पर तो इस चौराहे को साफ कर देते.

चौराहे पर लगा गंदगी का अंबार (ETV Bharat)

भगत सिंह की जयंती पर चौराहे पर निकाली गई रैली, फैली गंदगी

हालांकि भगत सिंह यादगार मंच के सदस्यों ने सवाल उठाए और नगर पालिका की कड़े शब्दों में निंदा की. इस मंच ने आगे भी अगर इस प्रकार की स्थिति रहने पर एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है. भगत सिंह चौक की दुर्दशा, कचरा और गंदगी को देखकर भगत सिंह यादगार मंच के सदस्य लोकेश ने कड़ी आलोचना करते हुए "कहा कि नगर पालिका अगर शहीदों का सम्मान नहीं कर सकती, तो कचरा फैलाकर शहीदों का अपमान करना बंद करे. भगत सिंह यादगार मंच के सदस्यों ने पहले भी कई बार नगर पालिका को भगत सिंह चौक पर पड़े कचरे को हटाने के लिए कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ.

आसपास के रहवासियों ने भी भगत सिंह चौक पर कचरे के डंपिंग ग्राउंड को हटाने की बात कही, लेकिन नगर पालिका अभी तक वहां सफाई भी नहीं कर पाई. भगत सिंह यादगार मंच के सदस्य ने कहा अगर जल्द सफाई नहीं हुई तो नगर पालिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

आंदोलन की चेतावनी

जो काम नगर पालिका को करना चाहिए था, वो इस मंच के लोगों ने किया. यादगार मंच के सदस्यों ने साफ किया. कचरे का देर भी साइड में लगाने का प्रयास किया और नगर पालिका से अपील की, कि जल्द से जल्द कचरे और गंदगी से निजात दिलाई. जाए वरना भगत सिंह यादगार मंच के सदस्य शहर नागरिकों के साथ आंदोलन करेंगे.

वही इस संबंध में जब ईटीवी भारत की टीम ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेश से बात की तो उन्होंने बताया कि "यह मामला मेरे आपके द्वारा संज्ञान में आया है. नगर पालिका हमेशा ही शहीदों का सम्मान करती है. अगर कहीं त्रुटि हुई है, तो मैं संबंधित ओ के खिलाफ कार्रवाई करूंगा."

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