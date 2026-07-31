गुना में तेंदुए का पैर कटा शव मिलने से सनसनी, शिकार की आशंका, वन विभाग पर उठे सवाल
डॉग स्कॉड ने छाना जंगल, सबूत जुटा रहा वन विभाग, वन्य जीव के शिकार पर हो सकती है 7 साल की जेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 9:16 AM IST
गुना : मध्य प्रदेश के गुना में एक पैर कटे तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. यहां के भदौरा गांव के जंगलों में तेंदुए का पैरों के बिना शव मिला है. गुना वन मंडल के अंतर्गत आने वाले उत्तर वन परिक्षेत्र में तेंदुए के शव के पास नाखून काटे जाने के भी निशान मिले हैं. वन विभाग को प्रारंभिक जांच में आशंका है कि तेंदुए का शिकार कर इसके नाखून व अन्य अंगों को निकाला गया है. ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि कि कहीं ना कहीं वन्यजीवों के अंगों की तस्करी के चलते इस तेंदुए का शिकार किया गया है.
डॉग स्कॉड ने छाना जंगल, सबूत जुटा रहा वन विभाग
वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वायड की मदद से पूरे जंगलों में सर्चिंग की एवं तेंदुए के शव को अपने कब्जे में ले लिया. तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया. ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए गौ सेवक व वन्य जीव प्रेमी मोनू ओझा बताया, '' ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि जंगल में एक तेंदुए का शव पड़ा हुआ मिला है. जैसे ही हमको जानकारी मिली है हम और हमारे साथी मौके पर पहुंचे. इसके बाद ही हमने जिला कलेक्टर किशोर कन्याल जी और गुना एसपी हितिका वासल को इस घटना से अवगत कराया, जिसकी जांच अभी जारी है.''
वन्य जीव के शिकार पर हो सकती है 7 साल की जेल
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित वन्य जीव का शिकार करने पर लगभग 7 साल की सजा व 50 हजार रु के जुर्माने का प्रावधान है और ये गैर जमानती अपराध है. ऐसे में इस घटना को लेकर सवाल उठता है कि आखिर कबतक वन्य जीवों के इस तरह शिकार होते रहेंगे? क्या शिकारियों में वन विभाग व प्रशासन का डर खत्म हो गया है?
वन विभाग कर रहा जांच, डीएफओ देंगे रिपोर्ट
इस घटना पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा, '' घटना की सूचना मिली है और वीडियो भी सामने आया है. प्रशासनिक टीमों के साथ वन विभाग की टीम को वहां भेजा गया था. वन विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और डीएफओ इस रिपोर्ट देंगे.'' वहीं, जब इस संबंध में डीएफओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका.
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इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये कि क्या रात के वक्त वन विभाग की टीमों द्वारा जंगल में गश्ती नहीं की जा रही है, जो शिकारी बेपरवाह होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं?