होम लोन ने कराया बेघर, बैंक ने डिफॉल्टर बताकर घर किया सील, परिवार ने ब्रांच के बाहर जमाया डेरा

भोगीराम सेन के अनुसार, उन्होंने 17 अगस्त 2017 को केनरा बैंक से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख रुपए का लोन लिया था. बैंक ने उन्हें बताया कि योजना के तहत ब्याज में सब्सिडी मिलेगी और मासिक किस्त करीब 5500 रुपए की रहेगी. लेकिन जब पहली किस्त 7549 रुपए की कटी, तो भोगीराम ने बैंक से शिकायत की. बैंक की ओर से जवाब मिला कि शुरुआती किस्तें अधिक होती हैं, आगे जाकर घट जाएंगी.

गुना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेकर घर बनाने वाले एक शख्स को अब अपने ही घर से बाहर रहना पड़ रहा है. गुना की बांसखेड़ी के रहने वाले भोगीराम सेन ने केनरा बैंक से 6 लाख रुपए का होम लोन लेकर घर बनाया था, लेकिन किश्तों के विवाद के चलते बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया और घर में ताला जड़ दिया. अब भोगीराम अपने परिवार सहित बैंक के बाहर ही डेरा जमाए हुए हैं.

'तीन साल तक भरी किस्तें, फिर भी मिला ताला'

भोगीराम सेन ने बताया "उन्होंने करीब 3 साल तक नियमित रूप से किस्तें भरीं. इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 लाख 67 हजार रुपए की सब्सिडी भी उनके खाते में आई. इसके बावजूद बैंक ने उन्हें नोटिस दिए बिना ही डिफॉल्टर घोषित कर घर को सील कर दिया." भोगीराम का कहना है कि बैंक ने घर में रखे उनके बर्तन और कपड़े तक नहीं निकालने दिए, यहां तक कि उनकी गाय भी भूखी बैठी है.

बैंक से हम कह रहे हैं कि हमारा खाता विवरण दे दो. बैंक अपना स्टेटमेंट दे रहा है. बैंक तो अपने स्टेटमेंट में कुछ भी लिख सकता है. प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए थी, लेकिन अब उसी योजना के तहत घर मिला तो बैंक ने छीन लिया. भोगीराम ने इस मामले में एसपी और थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है.

बैंक ने दी सफाई

इस मामले में केनरा बैंक की ओर से ग्वालियर से आए अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया "भोगीराम सेन का खाता 2017 में ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित किया गया था. बैंक ने नियमानुसार सारी प्रक्रिया अपनाई गई है. किसी भी ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी मीडिया को देना हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन जो भी कदम उठाए गए हैं, वे नियमानुसार हैं."