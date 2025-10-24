ETV Bharat / state

माता की भुजाएं गिनना हर किसी के बस की बात नहीं, गुना में 20 भुजा देवी का अद्भुत मंदिर

गुना में स्थित है बीस भुजाओं वाली माता, प्रकट हुई थी मां की प्रतिमा, सच्चा भक्त ही गिन पाता है माता की 20 भुजाएं.

गुना में बीस भुजा देवी का मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 4:33 PM IST

गुना: मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूरी पर बजरंगगढ़ की पहाड़ियों पर मां बीस भुजा देवी का मंदिर स्थापित है. जहां मान्यता है कि यहां मां की 20 भुजा गिनना सिर्फ उनके भक्तों के लिए ही संभव है. जिनमें मां के प्रति श्रद्धा और भावना है, केवल वही भक्त उनकी बीस भुजाओं को गिन सकते हैं. इसके अलावा माता की महिमा ऐसी भी है कि वह दिन में भक्तों को तीन रूपों में दर्शन देती हैं. जिसमें सुबह कन्या, दोपहर में युवा और शाम में वृद्ध अवस्था में भक्तों को दर्शन प्राप्त होते हैं. यह स्थल 5,500 साल पुराना मंदिर है. जहां कर्ण ने 9 साल तपस्या की थी.

5500 साल पुराना मंदिर है 20 भुजा

गुना शहर से कुछ ही दूरी पर बजरंगगढ़ स्थित मां बीस भुजा देवी मंदिर एक रहस्यमय स्थान है. मान्यता है कि मां की 20 भुजाओं वाली प्रतिमा की भुजाएं हर कोई नहीं गिन पाता. यह सौभाग्य केवल मां के कृपापात्र भक्तों को ही मिलता है. यह भी बताया जाता है कि मां तीन रूपों में दर्शन देती हैं. कुछ समय पहले तक मंदिर के आसपास घना जंगल था, जहां शेर माता के दर्शन के लिए आते थे. मंदिर के पुजारी व भक्तों ने परिसर में शेर के पंजे देखे जाने की बात भी बताई है. जो इस मंदिर की महिमा का एक चमत्कार है.

गुना में 20 भुजा देवा की अद्भुत मंदिर (ETV Bharat)

मां की प्रतिमा स्वयं हुई प्रकट

मंदिर के पुजारी महेश शर्मा बताते हैं कि "मां बीस भुजा देवी की प्रतिमा स्वयं ही यहां प्रकट हुई है. इसकी स्थापना नहीं की गई है. यह मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना है. पुराणों में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है. यहां शाश्वत नाम का शिखर है, जहां भगवती महाभारत से पहले भी विराजमान थीं. अंगराज कर्ण ने यहां 9 वर्ष तक तपस्या की थी और उससे पहले महर्षि दुर्वासा ने भी इस पर्वत पर तपस्या की थी."

मां बीस भुजा मंदिर में होती रोजाना तीन समय की आरती

मंगला आरती सुबह 7 बजे, दोपहर की आरती दोपहर 1 बजे, शाम की आरती शाम 7 बजे होती है. नवरात्रि पर्व के दौरान माता के मंदिर के नीचे मेला लगता है. जहां खाने-पीने, प्रसाद और झूले आदि की दुकानें होती हैं. वहीं समाजसेवियों भक्तों द्वारा अलग-अलग संस्थाएं सातों दिन प्रसादी का वितरण करते हैं. यहां माता के दर्शन के लिए किसी प्रकार की VIP दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है. सभी श्रद्धालु कतार में लगकर दर्शन करते हैं.

GUNA MATA CHANGES FORM 3 TIMES DAY
मंदिर में लगती श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

बीस भुजा नाम पढ़ने का रहस्य

पुजारी महेश शर्मा बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि "मां भगवती ने स्वयं कहा था कि वे अपने प्रिय भक्त को बीस हाथों के साथ दर्शन देंगी, इसलिए संसार में उनका नाम 'बीस भुजा' प्रसिद्ध हुआ. अंगराज कर्ण को उन्होंने बीस हाथों के साथ दर्शन दिए. जिसके बाद कर्ण ने 'बीसम भुजाम सुंदरी' कहकर उनकी स्तुति की. तभी से मां का नाम बीस भुजा पड़ा."

जिस जगह माता का मंदिर स्थित है, वहां छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं, जो बारिश के मौसम में इस स्थान को और भी मनमोहक बना देती हैं. मंदिर के पास से गुजरती नदी इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है. पहले मां बीस भुजा देवी एक छोटे से मंदिर में स्थापित थीं, लेकिन धीरे-धीरे इसका जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया. यह मंदिर अब भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया है. जहां वे मां के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं.

