ETV Bharat / state

तपस्या से प्रसन्न बालाजी ने दिए राजा को दर्शन, गलती पर रानी को चुनवाया, गुना किले की गजब कहानी

ऊंचाई और क्षेत्रफल में किला यह किला लगभग 303 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 72 बीघा भूमि पर फैला हुआ है. जो कि गुना से लगभग 08 किलोमीटर की दूरी पर गुना-आरोन रोड पर स्थित है. किले का डिजाइन चार दिशाओं में चार दरवाजों का समावेश करता है, जो मोती महल, रंगमहल, राम मंदिर और बजरंग मंदिर जैसी आंतरिक संरचनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो आज भी सुरक्षित हैं.

बजरंगगढ़ किले का निर्माण पुरातत्व विभाग की शिलालेख पट्टी पर दर्ज जानकारी अनुसार, इस दुर्ग का निर्माण खींची राजपूत शासकों द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया. राधोगढ़ के शासक धीरज सिंह ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को झर्कोन (बजरंगगढ़) की जागीर दी थी. विक्रमादित्य (1710-1720 ई) ने जागीर के मुख्यालय के रुप में इस किले का निर्माण करवाया. दुर्ग के भीतर मोती महल व रानी महल आवास के लिए बनवाए गए थे. किले का प्रवेश द्वार राजाधिराज बलवन्त सिंह ने 1776 ईसवी में निर्मित करवाया, जिसका उल्लेख संलग्न अभिलेख में किया गया है. धीरज सिंह की एक संतान जय सिंह भी थे. यह इस किले में पूजा करते थे.

गुना: जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर बजरंगगढ़ किला स्थित है, जिसे झर्कोन के नाम से भी जाना जाता है. मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल है. यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर का प्रतीक है. इसके पास से निकलने वाली चौपट नदी के पास ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह किला अपने समय में एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र था. आज बजरंगगढ़ का किला अपने खंडहरों के बावजूद इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसमें भारत के समृद्ध अतीत की झलक प्रदान करता है.

गुना फोर्ट में आने का किराया (ETV Bharat)

हनुमान जी ने क्यों फेरा अपना मुख

बजरगढ़ किले पर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर 20 वर्षों से पूजा करने वाले पुजारी रामसेवक शर्मा ने बताया कि, ''राजा जय सिंह कि तमस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज इस किले में प्रकट हुए. जब एक रात्रि राजा और हनुमान जी बातचीत कर रहे थे तभी रानी और नाई वहां पहुंच गईं और तभी से हनुमान जी ने मुख मोड़ लिया था. इसके बाद राजा ने रानी और नाई को किले की दीवारों में चुनवा दिया था. तब से ही किले का पतन होना प्रारंभ हो गया. इसके बाद इस किले का राजा जय सिंह के बाद कोई भी शासक नहीं बन पाया.''

हनुमान जी ने किले में दिए थे राजा को दर्शन (ETV Bharat)

किले में आज भी सुरक्षित है उसकी भव्यता

आज भी जब यहां पर्यटक घूमने जाते हैं तो किला परिसर के भीतर कई संरचनाएं जीवित देखकर एक अनोखी खुशी का ही अनुभव करते हैं. यह बात वहां घूमने आए एक जैन परिवार ने ईटीवी जिला संवाददाता से साझा की. उन्होंने बताया कि, ''इस जगह में थोड़ी सफाई व्यवस्था की कमी है, यदि इसे दूर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा.'' किले परिसर के भीतर एक बड़ा सीढ़ीदार कुआं भी बना हुआ है, जो घोड़ों के पीने के पानी को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता था.

पुरातत्व विभाग द्वारा पर्यटकों से शुल्क सूची

स्मारक खुलने का समय - सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण

भारतीय दर्शक - रु. 20.00 प्रति व्यक्ति

विदेशी दर्शक- रु. 400.00 प्रति व्यक्ति

फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी- प्रति कैमरा- रु. 250,00 प्रति व्यक्ति (मोबाइल निःशुल्क)

फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी- प्रति कैमरा (व्यवसायिक एवं स्टेण्ड सहित)- रु. 400.00 प्रति कैमरा (मोबाइल निःशुल्क)

प्री-वेडिंग- रु. 5000.00

ड्रोन (फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी) राशि (प्रति व्यक्ति) - रु. 10,000.00,

लेकिन आने वाले पर्यटकों से पुरातत्व विभाग ने 15 वर्ष से कम आयु के दर्शकों तथा दिव्यांगों के लिये प्रवेश निःशुल्क इसमें रखा गया है.

गुना फोर्ट में आने का किराया (ETV Bharat)

बजरगढ़ किले तक आने का रास्ता

गुना शहर से नियमित बसों के माध्यम से किले तक पहुंचा जा सकता है. यहां आने वाली टैक्सियां भी किराए पर ले सकते हैं. सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन गुना है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा भोपाल में है, जो लगभग गुना 220 किलोमीटर दूर है.