गुना में पंचर टायर ने ली मरीज की जान, समय पर नहीं पहुंच पाई दूसरी एम्बुलेंस

गुना: अस्पताल पहुंचने में देरी होने के कारण 1 मरीज की मौत हो गई. परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण व्यक्ति की मौत हुई है. मृतक के परिजन ने बताया कि जगदीश ओझा को चक्कर आ रहे थे और बीपी यानि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था. जिसके चलते उसे गुना रेफर किया गया था, लेकिन भदौरा के पास एंबुलेंस का टायर पंचर हो गया और हम वहां 45 मिनट तक खड़े रहे. इसी दौरान मरीज की मौत हो गई.

जिले से 35 किलोमीटर दूर म्याना तहसील हॉस्पिटल से मरीज को 108 एम्बुलेंस से गुना लाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और टायर फट गया. जिसके चलते एंबुलेंस करीब 45 मिनट तक भदौरे के पास सड़क किनारे खड़ी रही. इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ती चली गई. दूसरी एंबुलेंस को सूचित किया गया, लेकिन आरोप है कि जब तक दूसरी एंबुलेंस पहुंची, तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी. इसके साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि एंबुलेंस में कोई स्टेपनी भी नहीं थी. यदि गाड़ी में स्टेपनी होती तो मरीज की जान बच जाती.

108 सेवा की नियमित जांच की मांग (ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि "मुझे जानकारी लगी तो मैंने नोडल अधिकारी से बात की, लेकिन 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची. उससे पहले मरीज की मौत हो चुकी थी." विधायक ने एंबुलेंस के मामले को लेकर सरकार पर 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने मांग की है कि 108 सेवा की नियमित जांच और मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आगे किसी की जान इस तरह की लापरवाही में न जाए.

गुना तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा का कहना है कि "मरीज को गुना अस्पताल लाया जा रहा था. रास्ते में एंबुलेंस खराब हो गई ऐसा बताया जा रहा है. मामले में कलेक्टर ने जांच दल गठित कर दिया है. इसमें जो भी दोषी होगा, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."