ETV Bharat / state

गुना में पंचर टायर ने ली मरीज की जान, समय पर नहीं पहुंच पाई दूसरी एम्बुलेंस

गुना में मरीज को ले जा रही एंबुलेंस बीच रास्ते में हुई पंचर, करीब 1 घंटे बाद पहुंची दूसरी एंबुलेंस, मरीज की हुई मौत.

GUNA AMBULANCE TYRE PUNCTURED
गुना में पंचर टायर ने ली मरीज की जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुना: अस्पताल पहुंचने में देरी होने के कारण 1 मरीज की मौत हो गई. परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण व्यक्ति की मौत हुई है. मृतक के परिजन ने बताया कि जगदीश ओझा को चक्कर आ रहे थे और बीपी यानि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था. जिसके चलते उसे गुना रेफर किया गया था, लेकिन भदौरा के पास एंबुलेंस का टायर पंचर हो गया और हम वहां 45 मिनट तक खड़े रहे. इसी दौरान मरीज की मौत हो गई.

एंबुलेंस में नहीं थी स्टेपनी

जिले से 35 किलोमीटर दूर म्याना तहसील हॉस्पिटल से मरीज को 108 एम्बुलेंस से गुना लाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और टायर फट गया. जिसके चलते एंबुलेंस करीब 45 मिनट तक भदौरे के पास सड़क किनारे खड़ी रही. इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ती चली गई. दूसरी एंबुलेंस को सूचित किया गया, लेकिन आरोप है कि जब तक दूसरी एंबुलेंस पहुंची, तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी. इसके साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि एंबुलेंस में कोई स्टेपनी भी नहीं थी. यदि गाड़ी में स्टेपनी होती तो मरीज की जान बच जाती.

108 सेवा की नियमित जांच की मांग (ETV Bharat)

108 सेवा की नियमित जांच की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि "मुझे जानकारी लगी तो मैंने नोडल अधिकारी से बात की, लेकिन 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची. उससे पहले मरीज की मौत हो चुकी थी." विधायक ने एंबुलेंस के मामले को लेकर सरकार पर 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने मांग की है कि 108 सेवा की नियमित जांच और मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आगे किसी की जान इस तरह की लापरवाही में न जाए.

गुना तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा का कहना है कि "मरीज को गुना अस्पताल लाया जा रहा था. रास्ते में एंबुलेंस खराब हो गई ऐसा बताया जा रहा है. मामले में कलेक्टर ने जांच दल गठित कर दिया है. इसमें जो भी दोषी होगा, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

GUNA PATIENT DIED
GUNA AMBULANCE NOT ARRIVE ON TIME
MADHYA PRADESH NEWS
GUNA HEALTH SYSTEM
GUNA AMBULANCE TYRE PUNCTURED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पति ने नहीं गड्ढों ने ली जान!, बेटी की मौत पर परिजन ने दामाद पर लगाया था हत्या का आरोप

होम्योपैथी से सुधरेंगे मातृ मृत्यु दर के आंकड़े, सीहोर, रायसेन और विदिशा की मिली जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश में बेटियों ने तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा, शिवपुरी और बड़वानी में पिता को दी मुखाग्नि

मध्य प्रदेश में 16017 चाइल्ड मिसिंग, AI की मदद से पुलिस का ऑपरेशन शुरू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.