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2000 साल पुराने सिक्कों का कलेक्शन, हर कॉइन के पीछे छिपा एक इतिहास

गुना के अजय कुमार के पास हजारों साल पुराने सिक्कों का कलेक्शन, पिता की विरासत को संभाल को शख्स ने रखा. शिव जोगी की रिपोर्ट.

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2000 साल पुराने सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
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गुना: मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक ऐसा शख्स जिसके पास लगभग 2 हजार पूर्व के 1 हजार सिक्कों का अनोखा कलेक्शन है, जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस शख्स के हर सिक्के में इतिहास जुड़ा हुआ है. हर उस काल का इतिहास जो अब बीत चुका है, लेकिन इन्हें आज भी राजा, महाराजा मौर्य काल की मोहरे देखकर उनके शासनकाल की याद दिलाता है. आपका भी मन इन सिक्कों को देखकर इतिहास को जानने की कोशिश करेगा, इनकी बनावट, शासन के चिन्ह जो हर सिक्के पर अंकित है.

गुना के अजय जैन के पास सिक्कों का कलेक्शन

दरअसल, हम बात कर रहे हैं राहुल स्पोर्ट्स के संचालक अजय कुमार जैन की, जो कई साल पहले की सल्तनतों के सिक्कों का कलेक्शन इकट्ठा हुए हैं. जिनमें सबसे पहले कुषाण वंश, मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत,समकालीन मुगलो, भारतीय रजवाड़े जैसी कई सल्तनत के सिक्के इनके पास आज भी मौजूद है. जब सिक्के की कीमत के विषय में हमने जानना चाहा तो अजय कुमार जैन ने बताया कि "सिक्के की बनावट सन, उसकी वैल्यू तय करता है.

गुना में शख्स के पास सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)

पहले सोने-चांदी के बनते थे सिक्के

आज के जमाने में मेटल के सिक्के प्रचलन में है, प्राचीन काल के जमाने में सोने चांदी तांबा और द्रव के सिक्के प्रचलित थे. उस समय सोने के सिक्के 90% बनते थे, फिर धीरे-धीरे 85% प्रतिशत 80% फिर 70% धीरे-धीरे घटता चला गया. हर सिक्कों पर एक चिन्ह होता है, जो प्रकृति प्रेम या धार्मिक चिन्ह के अनुसार उसकी आकृति उकेरी जाती थी, जो उस शासन काल की याद को दर्शाता है.

पिता की विरासत संभाल के रखे हैं अजय

अजय ने बताया कि यह सिक्के हमारे परिवार की विरासत है. जो हमारे पिताजी स्वर्गीय मिश्रीलाल जैन द्वारा उनके 13 वर्ष पूर्व गुजर जाने के बाद आज हमारे हाथों में है. हम चार भाइयों के परिवार में हम तीन भाइयों के पास इन सिक्कों का अलग-अलग कलेक्शन हैं. जो लगभग हजारों में है. यह सिक्के नहीं हमारी विरासत है. मेरी शुरू से ही इतिहास को लेकर रुचि रही है. मैं इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ता रहता हूं, इसके साथ ही मैंने इसमें एमए अर्थशास्त्र से किया हुआ है.

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पुराने सिक्के (ETV Bharat)

वे बताते हैं कि सबसे रोचक गुना जिले के बजरंगगढ़ के शासनकाल से जुड़े सिक्के हैं. जो वर्तमान में सिर्फ दो सिक्के ही उनकी नजर में इन्होंने देखा था, जो एक इनके पास हुआ करता था और एक और कहीं अन्य व्यक्ति के पास था. जिसका इनका नाम तो ही नहीं पता पर उसे सिक्के की पहचान जरूर इनके द्वारा की गई थी.

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