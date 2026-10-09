गुना के बंजला के जंगल में गरजे बुलडोजर, वन माफिया से 360 बीघा जमीन मुक्त कराई
गुना के मकसूदानगढ़ में वन विभाग के साथ पुलिस की टीमें उतरी. व्यापक स्तर पर अवैध कब्जों पर चली जेसीबी. शिव कुमार जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:08 PM IST
गुना : वन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. गुना के वन परिक्षेत्र मकसूदानगढ़ के बीट बंजला में वन विभाग की टीमों के साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स पहुंचा तो इलाके में हड़कंप मच गया. वन भूमि पर 18 जेसीबी एक साथ गरजी. वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद साढ़े तीन सौ से ज्यादा बीघा भूमि वन माफिया से मुक्त कराई.
खाली जमीन पर पौधरोपण कराएगा वन विभाग
वन भूमि पर कब्जा किए बैठे वन माफिया को सबक सिखाने के लिए जिला प्रशासन के अफसरों के साथ वन विभाग, पुलिस बल की संयुक्त टीम एक साथ मैदान में पहुंची. 360 बीघा वन भूमि अतिक्रमणकारियों से कब्जे से मुक्त कराई गई. अब यहां पौधरोपण करने की तैयारी वन विभाग ने की है. मकसूदानगढ़ के बीट बंजला में कक्ष क्रमांक 757 की वन भूमि पर कई साल से लोग कब्जा जमाए हुए थे. कई बार इन्हें जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई लेकिन जमीन खाली नहीं की गई.
पूरी कार्रवाई ड्रोन कैमरे में कैद
वन भूमि खाली कराने के लिए 18 जेसीबी, 2 पोकलेन मशीनों के साथ भारी पुलिस फोर्स भी पहुंचा. जेसीबी चलाकर अवैध कब्जे हटाए गए. पूरी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया. कार्रवाई के दौरान 100 वनकर्मी, 35 पुलिस के जवान सहित विभिन्न विभागों के 15 अफसर मौजूद रहे. खास बात ये है कि पूरी कार्रवाई ड्रोन कैमरे में कैद की गई. इसके पूर्व 14 जुलाई 2026 को ग्राम सुंदरपुरा बीट खेरखेड़ा मधुसूदनगढ़ में 120 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था.
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जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी
वनमंडलाधिकारी अक्षय राठौर ने बताया "वन माफिया से जमीन मुक्त कराई गई है. इस जमीन पर अब पौधरोपण कराया जाएगा. इस कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वन विभाग की जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं करे. अब अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी."