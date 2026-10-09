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गुना के बंजला के जंगल में गरजे बुलडोजर, वन माफिया से 360 बीघा जमीन मुक्त कराई

गुना के मकसूदानगढ़ में वन विभाग के साथ पुलिस की टीमें उतरी ( ETV BHARAT )

गुना : वन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. गुना के वन परिक्षेत्र मकसूदानगढ़ के बीट बंजला में वन विभाग की टीमों के साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स पहुंचा तो इलाके में हड़कंप मच गया. वन भूमि पर 18 जेसीबी एक साथ गरजी. वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद साढ़े तीन सौ से ज्यादा बीघा भूमि वन माफिया से मुक्त कराई.

खाली जमीन पर पौधरोपण कराएगा वन विभाग