गुना के तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP का हंगामा, होमगार्ड को पीटा, कुलगुरु को कहे अपशब्द

गुना के तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP का हंगामा, होमगार्ड जवान से मारपीट और कुलगुरु को अपशब्द कहने का आरोप, ABVP कार्यकर्ता ने नकारा.

GUNA ABVP RUCKUS TATYA UNIVERSITY
गुना के तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP का हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 5:54 PM IST

गुना: शहर के क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानि की एबीवीपी ने खूब हंगामा मचाया. ऐसा आरोप है कि मंगलवार को ज्ञापन देने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं होमगार्ड सिपाही के साथ मारपीट करने और गर्दन दबाने की भी कोशिश की. बताया जा रहा है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में अनियमितता और कुलपति के खिलाफ नाराजगी जताते हुए ज्ञापन देने पहुंचे थे.

तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में हंगामा

शहर के भुल्लनपुरा चौराहे से कुछ ही दूरी पर स्थित क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने पहुंचे थे. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में बुकस नहीं है और न प्रोफेसर हैं. कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में सुविधाओं की मांग को लेकर पहुंचे थे. जहां गेट पर नारेबाजी करते हुए कुलपति से सीधे मुलाकात की मांग पर अड़े रहे. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका, लेकिन विवाद बढ़ने पर कार्यकर्ता अंदर की ओर बढ़ गए.

GUNA ABVP BEAT HOME GUARD JAWAN
यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ (ETV Bharat)

कुलपति का आरोप, ABVP ने अपशब्द बोले, तोड़फोड़ की

घटना के बारे में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर किशन यादव ने बताया कि "मैं सुबह आया तो मुझे जानकारी मिली कि विद्यार्थी परिषद के छात्र ज्ञापन देने वाले हैं, तो मैंने कहा ठीक है आ जाने दीजिए. बाद में जब मैंने देखा तो, बड़ी संख्या में छात्र आए थे, जो उग्र हो रहे थे. उन्होंने सीधे अंदर आकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया. स्टाफ के साथ मारपीट की. मुझे अपशब्द बोलते रहे. कुलपति ने कहा कि मैं मानता हूं कि लाइब्रेरी और खेल विभाग में कुछ कमिया हैं. अभी हमारे पास वित्त अधिकारी नहीं हैं. जिस कारण हम खरीद नहीं कर पा रहे हैं.

भूमि आवंटित की जो बात लिखी है. मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन ने हमें अशोकनगर रोड पर सिंगवासा के पास जमीन दे दी है. वहां विश्वविद्यालय बनेगा. भूमि पूजन के लिए हम मध्य प्रदेश शासन ओर उच्च शिक्षा विभाग से लगातार संपर्क कर रहे हैं. इसके साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में हमारे पास बहुत कम स्टॉफ है. फिर भी हमने नियमित रूप से परीक्षाएं कराई जा रही है."

होमगार्ड जवान ने मारपीट का लगाया आरोप, जवाब में बोला ABVP

वहीं मामले में होमगार्ड जवान मनोज वाल्मीकि ने बताया "ये लोग आए थे, पता ही नहीं था कि क्यों आए हैं. मेरे साथ धक्का-मुक्की की. लात-घूसे मारने लगे और मेरा गला पकड़ा." जबकि एवीबीपी विभाग संयोजक आदेश शाक्य ने बताया कि "कुलपति को अवगत कराया है कि एक तो कॉलेज में लाइब्रेरी की व्यवस्था ठीक नहीं है. इसके साथ-साथ अनुभवी शिक्षकों की कमी है. स्टॉफ बाहर से बुला रहे हैं.

यातायात व्यवस्था ठीक नहीं है. बस सुचारू रूप से चल नहीं रही है. ऐसा भी देखने में आता है कि शिक्षक द्वारा स्टूडेंट से अभद्रता से व्यवहार किया जाता है. इसको लेकर यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा. जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी. साथ ही उन्होंने तोड़फोड़ और मारपीट करने के आरोपों को नकारा है.

