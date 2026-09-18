गुना में 7 KM लंबा थीम रोड बनेगा नजीर, चिंताहरण से हनुमान चौराहे तक कायाकल्प
गुना शहर के सौंदर्यीकरण पर खर्च होगी 30 करोड़ रुपये की राशि. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 1:07 PM IST
गुना : गुना शहर भी अब चमकता दमकता दिखेगा. गुना में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले 7 किलोमीटर लंबे थीम रोड का काम शुरू हो गया है. चिंताहरण से हनुमान चौराहा तक का नजारा अलग ही दिखेगा. शहर के मुख्य मार्ग पर प्रवेश द्वार भी बनेगा, जो शहर की सुंदरता की गाथा गाएगा. केंद्रीय संचार मंत्री व स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्य का शुभारंभ किया.
गुना में विकास कार्यों पर जोर
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय प्रवास पर गुना आए हैं. सिंधिया ने 30 करोड़ से बनने वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया. इस मौके पर सिंधिया ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लिया. केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "प्रधानमंत्री के विकास की थीम पर गुना में विकास कार्य हो रहे हैं. शहर की तस्वीर बदली जा रही है. इन परियोजनाओं के माध्यम से जहां बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी, वहीं शिक्षा, बिजली, सड़क और शहरी सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में भी गुना संसदीय क्षेत्र को नई गति मिलेगी."
सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 30 करोड़
गुना शहर में चिंताहरण मंदिर से अंबेडकर चौक तक ₹30.47 करोड़ रुपए की लागत से थीम रोड एवं सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे. विकसित होने वाला यह प्रोजेक्ट गेल और एचएफसीएल की सीएसआर फण्ड के माध्यम से तैयार किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गेल और एचएफसीएल के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा "यह परियोजना गुना के प्रवेश द्वार और प्रमुख मार्गों को 10 गुना अधिक सुंदर बनाने का कार्य करेगी."
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चिंताहरण मंदिर के समीप आकर्षक प्रवेश द्वार
सौंदर्यीकरण के तहत चिंताहरण मंदिर के समीप आकर्षक एवं भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जिसे पत्थरों से तैयार कर उस पर बारीक एवं कलात्मक नक्काशी की जाएगी. थीम रोड को रात्रि के समय आकर्षक रोशनी से भी सजाया जाएगा. इससे इसकी सुंदरता और अधिक निखरेगी. थीम रोड आगे हनुमान चौराहा होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचेगा, जहां एक भव्य आर्च के ऊपर भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी.
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने गुना की पहचान को आस्था से जोड़ते हुए कहा “मेरा गुना, आपका गुना, हमारा गुना श्रद्धा और धर्म का धाम है. गुना में प्रवेश करते ही लोगों का स्वागत करने वाला यह भव्य और कलात्मक द्वार शहर की एक विशिष्ट पहचान बनेगा."