ETV Bharat / state

गुना में 7 KM लंबा थीम रोड बनेगा नजीर, चिंताहरण से हनुमान चौराहे तक कायाकल्प

गुना शहर के सौंदर्यीकरण पर खर्च होगी 30 करोड़ रुपये की राशि ( ETV BHARAT )