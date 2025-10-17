ETV Bharat / state

गुना में डाक विभाग के अनुबंधित वाहन से 20 क्विंटल मावा जब्त, नकली होने का शक

गुना में फूड सेफ्टी टीम ने रातभर की रेकी के बाद संदिग्ध वाहन को रोका, जब इसकी तलाशी ली तो संदिग्ध मावा मिला.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 4:57 PM IST

गुना : फेस्टिव सीजन और खासकर दीपावली के दौरान नकली मावा, पनीर के मामले लगातार सामने आते हैं. नकली मावा-पनीर के लिए ग्वालियर-चंबल अंचल पूरे प्रदेश में बदनाम है. अब गुना में फूड एवं सेफ्टी विभाग ने डाक विभाग में अनुबंधित वाहन से 20 क्विंटल मावा प्राप्त जब्त किया. जब वाहन की वीडियोग्राफी करते हुए सील तोड़ी तो पता चला कि इसमें मावा भरा हुआ है.

मुखबिर की सूचना पर ली वाहन की तलाशी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन ने बताया "दीपावली त्यौहार पर बाहर से आने वाले मावा-पनीर के वाहन की लगातार तलाशी ली जा रही है. सूचना मिल रही थी कि अन्य जगहों से बसों एवं अन्य वाहनों से मावा ओर पनीर गुना जिले में आ रहा है. मुखबिर से जानकारी मिली कि डाक विभाग की गाड़ी द्वारा मावा गुना लाया जा रहा है. इसके लिए हमारी टीम ने रात भर सर्चिंग की. सुबह हमने डाक विभाग में जाकर देखा तो इसमें रखे डाक पार्सल उतरने के बाद सर्चिंग की."

वाहन में छुपाकर रखे थे मावा के 40 कट्टे

नवीन जैन ने बताया "तलाशी के दौरान वाहन में 40 कट्टे मावा के भरे मिले. इसमें लगभग 20 क्विंटल मावा भरा है. इसके लिए गाड़ी को हम अपने दफ्तर में लेकर आए हैं. इसके विरुद्ध हम खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं. इसमें रखे मावे के सैंपल के लिए भेज रहे हैं. ये माल ग्वालियर से गुना ही आ रहा था तो कुछ माल इसमें अशोकनगर का है और कुछ गुना का भी है. गाड़ी राधे कार्गो के नाम से इस गाड़ी के कागज मिले हैं और इसमें आगे जांच पड़ताल कर रहे हैं."

पहले भी इसी वाहन मालिक के वाहन से मावा जब्त

वहीं, इस मामले में वाहन मालिक रामसेवक शर्मा ने बताया "मेरा डाक विभाग में 1 साल से अनुबंध है. मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें मावा कैसे आया है." वहीं खाद्य एवं फूड सेफ्टी विभाग के रिकॉर्ड अनुसार एक और वाहन में मावा एवं पनीर मिला था, जिसके सैंपल भी खाद्य एवं फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों द्वारा लिए गए थे. जब इस मामले में डाक अधीक्षक ओपी चतुर्वेदी से संपर्क किया गया तोउन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

