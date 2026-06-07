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गुना में गंदा पानी पीने से अचानक बिगड़ी तबीयत! 10 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती

गुना में गंदा पानी पीने से 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ी ( ETV Bharat )

वार्ड नंबर 9 के पार्षद लालाराम लोधा ने आरोप लगाते हुए कहा, "पिछले तीन-चार दिनों से क्षेत्र में गंदा और संक्रामक पानी आने की वजह बच्चों की तबीयत बिगड़ी है. दूषित पानी की शिकायत मिलने पर जल प्रकोष्ठ विभाग की टीम ने सभी बीमार बच्चों के घरों से पानी के सैंपल लिए हैं. इसके अलावा पुरानी छावनी एवं बूढ़े बालाजी क्षेत्र में जिस पानी की टंकी से पानी सप्लाई होता है उसकी भी जांच की जा रही है."

गुना: बूढ़े बालाजी और पुरानी छावनी में रविवार को अचानक 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन में सभी बीमार बच्चों को जिला अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बीमार बच्चों में पीलिया, उल्टी और दस्त की शिकायतें मिली हैं.

जर्जर पाइपलाइनों पर उठे सवाल

वार्ड 9 के पार्षद प्रतिनिधि लालाराम लोधा ने बताया, "मुझे बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली तो मैं बूढ़े बालाजी क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा. वहां पता चला कि कई बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती हैं. जब मैं अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड पहुंचा तो स्थिति काफी चिंताजनक थी. वहां पुरानी छावनी और बूढ़े बालाजी क्षेत्र के 12 से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा था."

4 महीने से नहीं हुई टंकी की साफ

उन्होंने आगे कहा, "क्षेत्र में लंबे समय से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. देखने में भले ही पानी सफेद और साफ नजर आ रहा हो. लेकिन वह अंदरूनी रूप से बैक्टीरिया युक्त और दूषित है. कई बार पीएचई के जिम्मेदारों से क्षेत्र में टूटी पड़ी पाइपलाइनों को दुरुस्त करने की मांग की थी.

गंदा पानी पीने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत (ETV Bharat)

इन्हीं टूटी पाइपलाइनों के जरिए नालियों का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है. करीब 4 महीने पहले टंकी साफ की गई थी. लेकिन असली समस्या टूटी हुई वितरण पाइपलाइनें है. इस पूरे घटनाक्रम से वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया है."

लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई

अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करा रहीं महिला राधा बाई ने बताया, "मेरा बच्चा पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती है. इससे पहले निजी डॉक्टर से भी इलाज कराया. लेकिन जब बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. क्षेत्र में लंबे समय से गंदा पानी आ रहा है जिसकी शिकायत पार्षद से भी की थी."

जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रकाश धाकड़ ने बताया, "अभी 9 बच्चे भर्ती हुए हैं. जिनमें उल्टी और दस्त की शिकायत मिली है. जिनका इलाज जारी है. किन कारणों से बीमारी हुई है अभी यह साफ नहीं है."