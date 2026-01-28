गुरुग्राम में सरेआम कार चालक ने युवक पर तानी पिस्टल, गाली-गलौज के बाद दी जान से मारने की धमकी, CCTV में कैद वारदात

ETV Bharat / state

गुरुग्राम में एक कार चालक ने युवक पर पिस्टल तान दी. इस दौरान उसने युवक संग गाली-गलौज भी की.

January 28, 2026

गुरुग्राम: गुरुग्राम के रेलवे रोड पर 26 जनवरी को दिनदहाड़े मामूली कहासुनी में एक युवक पर दूसरे युवक ने पिस्टल तान दी. दरअसल, एक कार सवार युवक ने बाइक सवार पर पिस्टल तान दी. जिसके बाद दोनों में काफी देर तक कहासुनी हुई. यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. वारदात के बाद आरोपी पुलिस की मौजूदगी में ही मौके से फरार हो गया.

पीड़ित ब्लिंकिट कंपनी का मैनेजर: मामले में पीड़ित युवक विनोद ब्लिंकिट कंपनी में मैनेजर हैं. गुरुग्राम के सेक्टर-5 में रहता हैं. विनोद ने बताया कि वो रोज की तरह 26 जनवरी को बाइक से घर लौट रहा था. उसी दौरान पीछे से आ रही एक एमजी हैक्टर कार उनके बेहद करीब चलने लगी, जिससे उन्हें असहजता महसूस हुई.

साइड मिरर टकराने के बाद हुई बहस: विनोद के अनुसार, अचानक कार का साइड मिरर उनकी बाइक से टकरा गया. जब उन्होंने कार चालक को सावधानी से वाहन चलाने को कहा, तो वह भड़क गया. विनोद का आरोप है कि कार चालक ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते हाथापाई पर उतर आया.

गुरुग्राम में सरेआम कार चालक ने युवक पर तानी पिस्टल (Etv Bharat)

बैग से निकाली पिस्टल, जान से मारने की धमकी: विनोद ने बताया कि हालात उस वक्त और भयावह हो गया जब कार चालक गाड़ी से उतरा और कार में रखे बैग से पिस्तौल निकाल ली.उसने सीधे विनोद की ओर हथियार तानते हुए जान से मारने की धमकी दी. मौके पर मौजूद लोग डर के कारण कुछ बोल नहीं पाए. वहीं, कार में बैठी महिला ने किसी तरह बीच-बचाव कर आरोपी को रोकने की कोशिश की.

वीडियो बना रहे युवक का फोन छीना: विनोद के मुताबिक इस बीच आरोपी ने जाते-जाते दोबारा धमकी दी और घटना का वीडियो बना रहे एक युवक का मोबाइल फोन भी छीन लिया. इससे इलाके में और दहशत फैल गई. पूरी घटना का कुछ हिस्सा पास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया.

पुलिस के सामने से फरार: पीड़ित विनोद ने मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ कार वाले शख्स को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक पुलिस के सामने से ही फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कार नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

