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लघु सचिवालय नूंह के एटीएम में कैश डालते समय चली बंदूक, बड़ा हादसा टला

नूंह लघु सचिवालय में एटीएम में कैश डालते समय बंदूक से अचानक से गोली चल गई.

FIRING AT MINI SECRETARIAT NUH
एटीएम में कैश डालते समय चली बंदूक, बड़ा हादसा टला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 7:54 PM IST

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नूंह: जिले के लघु सचिवालय परिसर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एटीएम में कैश डालने आई सिक्योरिटी टीम के एक गार्ड की बंदूक से अचानक फायरिंग हो गई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया. गोली पास की दीवार में जा लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.

बंदूक रखते ही अचानक हुआ फायर, गोली ऊपर दीवार में जा लगी:जानकारी के अनुसार SIS कंपनी की टीम एटीएम में कैश डालने के लिए लघु सचिवालय पहुंची थी. इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड राकेश, निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश ने अपनी लोडेड 12 बोर बंदूक जमीन पर रख दी. बंदूक रखते ही अचानक फायर हो गया और गोली ऊपर दीवार में जा लगी. उस समय वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गोली चलने की आवाज सुनते ही लोग घबरा गए और कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई. लोगों का कहना था कि "यदि गोली किसी व्यक्ति को लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

एटीएम में कैश डालते समय बंदूक से अचानक से गोली चल गई (Etv Bharat)

गार्ड की जुबानी फायरिंग की कहानीः गार्ड राकेश ने बताया कि "वह करीब ढाई वर्षों से SIS कंपनी में कार्यरत है और कंपनी के निर्देशानुसार बंदूक हमेशा लोडेड रखी जाती है. उसने कहा कि यह घटना उससे अनजाने में हुई गलती के कारण हुई. घटना की सूचना मिलते ही नूंह सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी."

क्या बोले जांच अधिकारीः जांच अधिकारी एएसआई अशोक कुमार के अनुसार, "प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि गार्ड से अनजाने में गोली चली. पूछताछ के बाद गार्ड और टीम को छोड़ दिया गया है, जबकि पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है."

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