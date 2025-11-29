ETV Bharat / state

बिहार में बंदूक फैक्ट्री का उद्रभेदन, दो धंधेबाज गिरफ्तार

गिरफ्तारी के बाद खुलासा: पुलिस ने यह कार्रवाई सूर्यगढ़ा प्रखंड अतंगर्त बोड़ना गांव के समीप एक स्कूल के पास की. मुंगेर निवासी एक अपराधकर्मी मो. रफीक पिता मो हमीद को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया था. पूछताछ में कई अन्य जानकारी होने के बाद लखीसराय एसपी अजय कुमार के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी.

कई मशीन बरामद: कार्रवाई करते हुए सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष भगवान राम अपने दलबल के साथ जमूई पहाड़पुर गांव से मों रूसतम अंसारी पिता मो शमसुधीन अंसारी को गिरफ्तार किया. जिसके पास से पिस्टल बनाने वाले कई उपकरण, लेथ मशीन, ड्रीलिंग मशीन, गारइंडर मशीन को जब्त किया गया है.

लखीसराय पुलिस ने बंदूक फैक्ट्री का उद्भेदन (ETV Bharat)

दियारा में बंदूक का कारखाना: इस संबध में लखीसराय एसपी अजय कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि कई दिनों से दियारा में हथियार बनाने का काम चल रहा है. सूचना मिली थी कि झाझा में हथियार बनाया जा रहा, जिसकी जांच करते हुए दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जो कि मुंगेर और जमूई के रहने वाले हैं.

"ये लोग पहले से हथियार बनाने का काम करते रहे हैं, इससे मिली जानकारी के बाद कुल छिपाये गए हथियार बरामद किए गये. लोहे का 30 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल, अर्धनिर्मित बैरल 30, हथियार बनाने वाली 4 मशीन बरामद किए गए हैं." -अजय कुमार, एसपी, लखीसराय

ये भी पढ़ें: बिहार में एक और अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार, दो ट्रक सामान जब्त