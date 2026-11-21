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गुमला सड़क हादसा: सामने से आ रही तेज रोशनी से बिगड़ा बाइक का संतुलन, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

गुमला: जिले के चैनपुर मुख्यालय स्थित डडगांव मोड़ के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे बाइक सवार पुनीत एक्का और विकास एक्का की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इस दुर्घटना में उनका तीसरा साथी कुलदीप टोप्पो गंभीर रूप से घायल हो गया है.

धान मिसने गए थे तीनों दोस्त, लौटते समय तेज रोशनी बनी काल