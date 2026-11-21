गुमला सड़क हादसा: सामने से आ रही तेज रोशनी से बिगड़ा बाइक का संतुलन, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर
झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और एक घायल है.
Published : November 21, 2026 at 1:03 PM IST
गुमला: जिले के चैनपुर मुख्यालय स्थित डडगांव मोड़ के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे बाइक सवार पुनीत एक्का और विकास एक्का की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इस दुर्घटना में उनका तीसरा साथी कुलदीप टोप्पो गंभीर रूप से घायल हो गया है.
धान मिसने गए थे तीनों दोस्त, लौटते समय तेज रोशनी बनी काल
जानकारी के अनुसार, तीनों दोस्त एक ही डोमिनार (Dominar) बाइक पर सवार होकर रातू गम्हरिया गांव में धान मिसने (थ्रेसिंग) के लिए गए थे. बारिश होने के कारण उन्हें घर लौटने में काफी देर हो गई. रात में लौटते समय डडगांव मोड़ के पास सामने से आ रहे एक वाहन की तेज हेडलाइट की रोशनी सीधे बाइक चालक की आंखों पर पड़ी. इससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े.
मृतकों और घायल की हुई पहचान
मृतक पुनीत एक्का (पिता- स्वर्गीय कमला एक्का) और विकास एक्का (पिता- स्वर्गीय वाल्टर एक्का) रायडीह प्रखंड के तुरमुंगा दुमरटोली (मझटोली) गांव के निवासी थे. वहीं, घायल युवक कुलदीप टोप्पो, सुनील टोप्पो का पुत्र है. एक ही गांव के दो युवकों की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है.
घायल को गुमला सदर अस्पताल किया गया रेफर
हादसे में कुलदीप के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ है और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया. वहां मौजूद डॉ. प्रभात ने पुनीत और विकास को मृत घोषित कर दिया, जबकि कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव, जांच में जुटी पुलिस
हादसे की सूचना मिलते ही चैनपुर थाने के एसआई विजय उरांव और एएसआई धर्मपाल लुगुन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शनिवार को दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
हेलमेट न पहनना पड़ा भारी, अधिकारी ने जताई चिंता
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था और बारिश के कारण सड़क पर काफी फिसलन भी थी. इस घटना पर गुमला डीएस अनुपम किशोर ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद युवा वर्ग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिस कारण ऐसे जानलेवा हादसे हो रहे हैं.
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