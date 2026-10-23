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गुमला में PLFI के जोनल कमांडर समेत चार उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

एसपी को 22 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि PLFI सदस्य कामडारा थाना क्षेत्र के बोंगादा गांव के आसपास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद बसिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर मरांडी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम ने कार्रवाई करते हुए विश्राम कोंगाड़ी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में अमर सुरिन, एतवा कोंगाड़ी उर्फ एतवा मास्टर और अपित तोपनो उर्फ बेंदा शामिल हैं.

PLFI के जोनल कमांडर समेत चार उग्रवादी गिरफ्तार (Etv Bharat)

उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 देशी बंदूक, 1 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 1 खोखा, PLFI के 6 प्रतिबंधित पर्चे और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि उग्रवादी गतिविधियों और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा.