गुमला में PLFI के जोनल कमांडर समेत चार उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद
गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 23, 2026 at 5:13 PM IST
गुमला: पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोनल कमांडर विश्राम कोंगाड़ी उर्फ मोटा उर्फ सुकुरा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से हथियार, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है.
पुलिस कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार
एसपी को 22 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि PLFI सदस्य कामडारा थाना क्षेत्र के बोंगादा गांव के आसपास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद बसिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर मरांडी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम ने कार्रवाई करते हुए विश्राम कोंगाड़ी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में अमर सुरिन, एतवा कोंगाड़ी उर्फ एतवा मास्टर और अपित तोपनो उर्फ बेंदा शामिल हैं.
उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 देशी बंदूक, 1 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 1 खोखा, PLFI के 6 प्रतिबंधित पर्चे और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि उग्रवादी गतिविधियों और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा.
विश्राम कोंगाड़ी पर कई गंभीर अपराध दर्ज
एसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि जोनल कमांडर विश्राम कोंगाड़ी का गुमला, खूंटी और सिमडेगा मुख्य कार्यक्षेत्र है. उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. विश्राम 8 साल से संगठन से जुड़ा है और लेवी वसूलने एवं संगठन विस्तार करने का कार्य कर रहा था. विश्राम पिछले 8 सालों से इस उग्रवादी संगठन से जुड़ा रहा है और पूर्व में भी कई बार हथियारों, लेवी की रसीदों और संगठन के पर्चों के साथ जेल जा चुका है.
ये भी पढ़ें- PLFI एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू ने किया सरेंडर, एक लाख का था ईनाम
प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, हत्या के आरोप में 18 महीने से था फरार
लातेहार पुलिस ने चार जेजेएमपी नक्सलियों को किया गिरफ्तार, लेवी के पैसे और हथियार बरामद