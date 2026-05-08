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गुमला के किसान ने बंजर भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर बदली किस्मत, कमा रहे सालाना लाखों रुपये

अभी वे ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे जल संरक्षण के साथ उच्च गुणवत्ता का उत्पादन हो रहा है. इसके अलावा वे ग्राफ्टेड टमाटर और ग्राफ्टेड बैंगन की खेती कर रहे जिससे फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. इसके अलावा लहसुन, प्याज, ब्रोकली आदि की भी खेती कर रहे हैं. संरक्षित एवं कीट-रहित वातावरण में शिमला मिर्च की खेती उनके नवाचार और वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है.

किसान संतोष साहू ने बताया कि पूर्व में भी हमलोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता था और जीवन भी अच्छे से नहीं चल पाता था. इसलिए खेती बाड़ी छोड़ चुके थे, जमीन भी बेकार पड़ी हुई थी. फिर क्या काम करें, क्या नहीं, इस ख्याल के साथ काम के अभाव में भटक रहे थे. इसी दौरान जिला उद्यान विभाग के तकनीकी पदाधिकारी दीपक कुमार सिंह के संपर्क में आने के बाद मैंने अपनी बेकार पड़ी जमीन पर खेती करने की योजना बनाई.

गुमला: जिले के कोयनारा गांव के किसान संतोष ने बंजर भूमि में खेती कर एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो यह साबित करता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, तकनीकी ज्ञान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी उपयोग से खेती को समृद्धि का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है. संतोष ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से स्ट्रॉबेरी की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं. प्रगतिशील किसान संतोष ने अपने खेत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (IFS) अपनाकर एक सफल और अनुकरणीय मॉडल स्थापित किया है.

उन्होंने आगे कहा कि अभी उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है. रोजाना लगभग 5 से 10 हजार रुपए की इनकम हो रही है. यह उनके प्रयास का परिणाम है. अब न केवल संतोष के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उनके खेत में गांव की आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को भी रोजगार मिला है. संतोष की पत्नी सुलेखा देवी भी इस कार्य में उनका पूरा सहयोग कर रही हैं.

स्ट्रॉबेरी की खेती (Etv Bharat)

जिला उद्यान पदाधिकारी सह भूमि संरक्षण पदाधिकारी आशीष प्रताप ने बताया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत भूमि संरक्षण योजना से बने परकोलेशन टैंक (तालाब) में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त आय का स्रोत विकसित हुआ है. इसके साथ ही खेती के साथ मुर्गी पालन और बकरी पालन को भी जोड़ा गया है. इस विविधीकृत उत्पादन प्रणाली से परिवार को पौष्टिक आहार भी मिल रहा है, जो बेहतर पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. संतोष की खेती पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील है. ड्रिप इरिगेशन से जल की बचत हो रही है, तालाब के माध्यम से भू-जल पुनर्भरण हो रहा है तथा जैविक एवं संतुलित पोषण प्रबंधन से भूमि की उर्वरता में भी सुधार हो रहा है.

स्ट्रॉबेरी की खेती (Etv Bharat)

संतोष का यह मॉडल अब जिले के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है और यह संदेश दे रहा है कि आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं और मेहनत के समन्वय से खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है. उपायुक्त दिलेश्वर महतो भी इसे जिले के लिए प्रेरणादायक मॉडल मानती हैं और अन्य किसानों को भी इससे सीख लेने की सलाह देती हैं. उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी आवश्यकताओं एवं सहयोग से संबंधित सुझावों के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों से संपर्क करें, ताकि उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें बेहतर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

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