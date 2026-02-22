ETV Bharat / state

शिल्पग्राम में ऋतु वसंत उत्सव: शास्त्रीय सांझ में छाया गुलजार की वायलिन और उमर के दिलरुबा का जादू

देश-विदेश में अपनी संगीत की छाप छोड़ चुके जयपुर के वायलिन वादक गुलजार हुसैन और प्रदेश के ख्यातनाम दिलरुबा वादक मोहम्मद उमर ने वायलिन-दिलरुबा की दिमाग से दिल तक उतरी जुगलबंदी ने शनिवार की शाम शिल्पग्राम में संगीतमयी बना दिया. इन मशहूर मूसीकारों (संगीतकार) ने कर्नाटक संगीत का सुमधुर राग हंस ध्वनि के विभिन्न अंगों को पेशकर श्रोताओं के दिलों को छू लिया.

उदयपुर: पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से से शिल्पग्राम में तीन दिवसीय ऋतु वसंत उत्सव के दूसरे प्रसिद्ध वायलिन वादक गुलजार हुसैन और दिलरुबा वादक ने कर्नाटक संगीत पद्धति के राग हंस ध्वनि में जुगलबंदी कर शास्त्रीय संगीत के रसिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कविता द्विवेदी एंड ग्रुप ने ओडिसी नृत्य में शिव-सती और कामदेव के प्रसंगों को मुक्ताकाशी मंच पर जीवंत कर दिया.क्लासिकल के साथ घुले आध्यात्मिकता के रंग दर्शकों के दिल को छू गए.

लागी लगन सखी पति संग: हुसैन व उमर ने अलाप के बाद राग हंस ध्वनि की पहली बंदिश मध्यलय झपताल 10 मात्रा में प्रस्तुत की तो शास्त्रीय संगीत के रसिक वाह-वाह कर उठे. फिर जब इस राग की बहुत प्रसिद्ध बंदिश ‘लागी लगन सखी पति संग...’ मध्यलय तीन ताल में पेश की. इस बंदिश के दौरान शिल्पग्राम श्रोताओं की करतल ध्वनि से कई बार गूंजा. अंत में जब दिलरुबा, वायलिन ओर तबले से जुगलबंदी की तो इसमें कई जगह मुक्ताकाशी मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इनके साथ तबले पर मेराज हुसैन और जयान हुसैन ने संगत की.

ओडिसी नृत्य में प्रेम और आध्यात्मिकता जीवंत: मशहूर कथक नृत्यांगना कविता द्विवेदी के निर्देशन में ओडिसी नृत्य की तीन भावपूर्ण कड़ियां पेश की गईं. इनमें भक्ति और प्रेम के शिव व कामदेव से जुड़े प्रसंगों को मंच पर साकार किया. इस पेशकश में शास्त्रीय नृत्य, संगीत और भारतीय पौराणिक परंपरा का सुंदर समन्वय साक्षात हुआ. नृत्य का आगाज ॐ नमः शिवाय से हुआ. इस पंचाक्षरी मंंत्र के पंचाक्षरों यथा न, म, शि, वा और य को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से जोड़ते हुए गहन दार्शनिक अर्थ में प्रस्तुत किया तो दर्शक दाद दिए बगैर नहीं रह सके. दूसरी प्रस्तुति अनंग रंग वसंत और प्रेम के देवता कामदेव की कथा पर आधारित रही. शिव के क्रोध से कामदेव के भस्म होने और पुनर्जन्म के माध्यम से प्रेम के पुनर्सृजन की कथा ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया.

