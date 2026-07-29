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यूपी के गुलवीर सिंह ने ग्लास्गो में रचा इतिहास; परिवार और ग्रामीणों ने मनाया जश्न, मां लक्ष्मी बोलीं- "बहुत खुशी हो रही है"

एथेलेटिक्स संघ से जुड़े शमशाद निसार आजमी ने कहा कि ओलंपिक में भी गुलवीर से मेडल की संभावना बढ़ी है.

गुलवीर सिंह
गुलवीर सिंह (Photo credit: ANI)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 7:50 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 8:25 PM IST

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अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली क्षेत्र के रहने वाले धावक गुलवीर सिंह ने काॅमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है. ग्लास्गो के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में गुलवीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. इसके साथ ही वह राष्ट्रमंडल खेलों की इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए. उनकी इस उपलब्धि से पूरे देश के साथ अलीगढ़ में भी खुशी की लहर दौड़ गई है. गांव अतरौली में परिवार और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया.

परिवार और ग्रामीणों ने मनाया जश्न (Video credit: ETV Bharat)

धावक गुलवीर सिंह के प्रशिक्षक और एथेलेटिक्स संघ से जुड़े शमशाद निसार आजमी ने कहा कि ओलंपिक में भी गुलवीर से मेडल की संभावना बढ़ी है. 25 लैप की इस चुनौतीपूर्ण रेस में गुलवीर सिंह ने शुरुआत से ही धैर्य और समझदारी के साथ दौड़ लगाई. स्कॉटलैंड में लगातार हो रही बारिश और फिसलन भरे ट्रैक के बावजूद उन्होंने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया और लगातार शीर्ष धावकों के साथ बने रहे.

उन्होंने कहा कि अंतिम 400 मीटर की घंटी बजते ही ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन ने तेज रफ्तार पकड़ते हुए स्वर्ण पदक की ओर बढ़त बनाई, लेकिन गुलवीर ने भी पूरी ताकत झोंक दी और आखिरी क्षण तक संघर्ष करते हुए शानदार फिनिश के साथ रजत पदक जीत लिया.

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन ने 27 मिनट 48.93 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि गुलवीर सिंह ने 27 मिनट 49.78 सेकेंड में दौड़ पूरी की. दोनों के बीच महज 0.85 सेकेंड का अंतर रहा. यह मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे रोमांचक लंबी दूरी की दौड़ों में से एक माना जा रहा है.

उन्होंने कहा कि गुलवीर की इस उपलब्धि के साथ भारत का 16 वर्षों का इंतजार भी खत्म हो गया. इससे पहले वर्ष 2010 में नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय धाविका कविता राउत ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था. पुरुष वर्ग में हालांकि भारत को पहली बार इस स्पर्धा में पदक मिला है.

गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास
गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास (Photo credit: ETV Bharat)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गुलवीर सिंह को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. खेल जगत के कई दिग्गजों और खेल प्रेमियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

प्रशिक्षक और एथेलेटिक्स संघ से जुड़े शमशाद निसार आजमी ने कहा कि साधारण किसान परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले गुलवीर सिंह की सफलता संघर्ष और मेहनत की मिसाल है. वर्ष 1998 में अलीगढ़ जिले के अतरौली क्षेत्र के एक किसान परिवार में जन्मे गुलवीर का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता.

गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास
गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास (Photo credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि साल 2018 में वह खेल कोटे से भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भर्ती हुए. सेना में मिलने वाली बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं ने उनकी प्रतिभा को नई दिशा दी. बाद में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के राष्ट्रीय शिविर में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने महसूस किया कि दौड़ उनके लिए सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि देश के लिए इतिहास रचने का अवसर भी है.

घर में लगी तस्वीरें
घर में लगी तस्वीरें (Photo credit: ETV Bharat)


उन्होंने बताया कि साल 2024 में अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में शुरू हुई विशेष ट्रेनिंग ने उनके प्रदर्शन को नई ऊंचाई दी. इसके बाद उन्होंने 3,000 मीटर, 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए. वर्ष 2025 की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5,000 और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद लंबी दूरी के धावकों में स्थापित किया.

परिवार ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न
परिवार ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि ग्लास्गो में जीता गया यह रजत पदक केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय एथलेटिक्स के लिए नई उम्मीद का प्रतीक है. अलीगढ़ के छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रमंडल खेलों के मंच पर तिरंगा ऊंचा करने वाले गुलवीर सिंह आज देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनकी यह ऐतिहासिक सफलता आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय लंबी दूरी की दौड़ के लिए नई ऊर्जा और नए विश्वास का संदेश देती है.


उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में गुलवीर सिंह लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वह 10,000 मीटर स्पर्धा में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं. उनकी निरंतर मेहनत, शानदार फिटनेस और बेहतरीन रणनीति का नतीजा है कि ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में देखने को मिला, जहां उन्होंने विश्व स्तरीय धावकों के बीच दमदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई.

परिवार ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न
परिवार ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि गुलवीर सिंह की इस ऐतिहासिक सफलता से भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊर्जा मिली है. उनका मानना है कि उनका यह प्रदर्शन आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय एथलीटों के लिए प्रेरणा बनेगा और लंबी दूरी की दौड़ में भारत की मजबूत मौजूदगी को और मजबूती देगा.

बहन आशा ने बताया कि गुलवीर के रजत पदक जीतने पर बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने बताया कि मेरा भाई गुलवीर खेतों की मेड़ों पर प्रैक्टिस किया करता था. भाई की इस जीत पर बहन आशा ने खुशी का इजहार किया है.

प्रशिक्षक शमशाद निसार आजमी
प्रशिक्षक शमशाद निसार आजमी (Photo credit: ETV Bharat)

वहीं, गुलवीर की मां लक्ष्मी ने बताया कि मेरा बेटा खेत की मेड़ों पर दौड़कर ऊंचाइयों पर पहुंचा है. मेरा बेटा और आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी हो रही है. परिवार और गांव का बहुत नाम रोशन किया है. बहुत ज्यादा खुशी हो रही है.

गुलवीर सिंह के परिजन
गुलवीर सिंह के परिजन (Photo credit: ETV Bharat)

भाई पदम सिंह ने बताया कि बहुत खुशी की बात है कि देश को राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में मेडल दिलाया है. अलीगढ़ आने पर गुलवीर का स्वागत किया जाएगा, लोगों में बहुत उत्साह है. भाई मोनू ने बताया कि गांव और जिले का नाम रोशन किया है. साथ ही देश का भी मान बढ़ाया है. देश के लिए मेडल जीतकर लाया है और नाम रोशन किया है. मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि भाई गुलवीर ने दौड़ जीती है.

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने दी शुभकामनाएं : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अलीगढ़ के धावक गुलवीर सिंह को लगातार बधाइयां मिल रही हैं. प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं अतरौली विधायक संदीप सिंह ने गुलवीर सिंह की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए इसे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है.


गुलवीर सिंह
गुलवीर सिंह (Photo credit: ETV Bharat)

बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने कहा कि अलीगढ़ जनपद के ब्लॉक बिजौली स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिरसा के पूर्व छात्र गुलवीर सिंह ने अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है. उन्होंने कहा कि किसी सरकारी विद्यालय के पूर्व छात्र का विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है और यह साबित करता है कि प्रतिभा अवसर मिलने पर वैश्विक स्तर तक पहुंच सकती है.

उन्होंने कहा कि गुलवीर सिंह की सफलता केवल एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता और खिलाड़ियों को मिल रहे बेहतर माहौल का भी प्रमाण है. उन्होंने विश्वास जताया कि गुलवीर की यह उपलब्धि प्रदेश के लाखों युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करेगी.


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Last Updated : July 29, 2026 at 8:25 PM IST

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