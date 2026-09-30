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खाड़ी देशों की आग में क्यों झुलसा मध्य प्रदेश का ग्वालियर, सैंड स्टोन कारोबार पर बड़ा संकट

ग्वालियर सैंड स्टोन के यूरोप जाने वाले ऑर्डर अटके, ग्वालियर में 250 कंटेनर ब्लॉक, करोड़ों का हो रहा नुकसान, पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट.

GLOBAL SHIPPING CRISIS affect gwalior sand stone business
संकट में ग्वालियर का सैंड स्टोन (Etv Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 3:05 PM IST

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ग्वालियर : खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पर खासा पड़ा है. आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? तो आपको बता दें कि यहां के सफेद और लाल सैंडस्टोन की डिमांड प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी खासी है यही वजह है कि, ग्वालियर से भारी तादात में सैंड स्टोन अरब और यूरोप में शिपिंग के जरिए निर्यात किया जाता है. ऐसे में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर ग्वालियर के स्टोन कारोबार पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से ग्वालियर स्टोन इंडस्ट्री के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है.

सैंड स्टोन कारोबार पर बड़ा संकट (Etv Bharat)

कंटेनर का किराया बढ़ने से होल्ड हो गया करोड़ों का माल

ग्वालियर स्टोन पार्क समेत बमौर और मालनपुर की डेढ़ सौ से ज्यादा स्टोन इंडस्ट्रीज और इकाइयों में इन दिनों यूरोप और अरब देशों के ऑर्डर्स का सैकड़ों कंटेनर माल रुका पड़ा है. विदेश जाने वाले ये ऑर्डर्स होल्ड पर हैं. वजह है शिपिंग कंटेनर्स के किराए में अचानक आया उछाल, जिसकी वजह से आयात की लागत 33 फीसदी तक बढ़ गई है. ऑर्डर देने वाले ग्राहक माल उठाने को तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से स्टोन इंडस्ट्रीज से जुड़े कारोबारियों का करोड़ों का माल खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, लागत पूंजी भी अटक गई है.

gwalior sand stone business turnover
ग्वालियर सैंड स्टोन की विदेशों तक धमक (Etv Bharat Graphics)

500 करोड़ का है सालाना कारोबार

ग्वालियर चम्बल अंचल का बलुआ पत्थर बेहतरीन क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है. अंचल के सालाना 500 करोड़ रु के टर्नओवर वाले इस कारोबार को ईरान, इजराइल और अमेरीका के बीच चल रहे युद्ध की नजर लग गई है. विदेश से ही इसका सालाना कारोबार करीब 150 से 200 करोड़ रुपए तक है क्योंकि सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर और इससे बने उत्पाद, यूरोप के कई देशों समेत अरब और ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्वालियर से निर्यात होता है. लेकिन कंटेनर का किराया बढ़ने से इन देशों के ऑर्डर्स तैयार होने के बाद अटक गए हैं. और अंचल से करीब 300 कंटेनर माल रुका पड़ा है.

GWALIOR STONE EXPORT CRISIS
क्यों चिंता में ग्वालियर अंचल के स्टोन इंडस्ट्रियलिस्ट? (Etv Bharat Graphics)

खरीदार नहीं उठा रहे माल, कारोबारियों की अटकी पूंजी

कंटेनर शिपिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी होने से पत्थर कारोबार से जुड़ी इंडस्ट्रीज और इकाइयां परेशान होने लगी हैं. ग्वालियर स्टोन पार्क में संचालित तंवर स्टोन इंडस्ट्रीज के मधुसूदन सिंह तोमर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, '' माल रुकने से काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि माल रुकने का मतलब है भुगतान का रुकना और पूंजी में कमी आना. इसकी वजह से कच्चा माल नहीं मिल पाता और कारोबार में गिरावट आती है. क्योंकि तैयार ऑर्डर्स उठाए नहीं जा रहे, वे परिसर में ही रखे हुए हैं, जिसकी वजह से नया माल भी तैयार नहीं हो पाता और उन्हें रखने के लिए दूसरी जगह भी नहीं होती. खदान से कच्चा माल लाकर ऑर्डर के हिसाब से उसे तैयार कर दिया और अब पूरा माल तीन महीने से रुका हुआ है. खरीदार बढ़ा हुआ कंटेनर भाड़ा वहन नहीं करना चाहता, इसलिए वह माल नहीं उठवा रहा है. फैक्ट्री में भी करीब 3 से 4 कंटेनर का माल होल्ड है.''

GWALIOR SAND STONE industry
ग्वालियर सैंड स्टोन की विदेस में डिमांड क्यों? (Etv Bharat Graphics)

क्या है ग्वालियर सैंड स्टोन कारोबार का गणित?

ग्वालियर चंबल अंचल में ग्वालियर स्टोन पार्क, बामोर इंडस्ट्रियल एरिया और भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर कारोबार से जुड़ी लगभग 150 छोटी बड़ी इकाइयां हैं. इनमें से 55 फैक्टरियां ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित स्टोन पार्क में संचालित हैं. इनके अलावा पत्थर कटिंग, पॉलिशिंग, पैकिंग और अन्य कामों से जुड़े कारखाने भी इसका हिस्सा हैं. स्टोन पार्क इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश शुक्ला के मुताबिक, '' इस कारोबार से अंचल के 10 हजार लोग प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 30 हज़ार लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. अंचल का स्टोन कारोबार टर्नओवर करीब 500 करोड़ रु सालाना है. जिसमें लगभग 150 करोड़ रु के विदेशी ऑर्डर्स भी शामिल हैं.''

GLOBAL SHIPPING CRISIS impact gwalior stone
ग्वालियर सैंड स्टोन कारोबार पर संकट (Etv Bharat)

कहां-कहां ग्वालियर के पत्थर की डिमांड?

स्टोन पार्क इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश शुक्ला कहते हैं, '' ग्वालियर सैंड स्टोन की डिमांड राजस्थान समेत भारत के कई प्रदेशों में है. साथ-साथ आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के 27 देशों में साथ ही साथ दुबई और सऊदी अरब में ग्वालियर लाल पत्थर की भारी डिमांड है.''

GLOBAL SHIPPING CRISIS
विदेश एक्सपोर्ट होने वाला 250 कंटेनर से ज्यादा माल अटका (Etv Bharat)

कैसे अटके विदेशों के ऑर्डर?

ग्वालियर से विदेश जाने वाले ऑर्डर डिमांड पर तैयार किए जाते हैं. ऑर्डर तैयार होने पर खरीदार उन्हें ग्वालियर से कंटेनर में लोड करवा कर शिप के जरिए बुलवाता है. चूंकि ग्वालियर का प्रोडक्ट यानी स्टोन लो वैल्यू कार्गो है, जिसका मतलब है 27 टन के पूरे कंटेनर की वैल्यू करीब 7 लाख रु होती है. ऐसे में इसके लिए कंटेनर का किराया करीब 1800 से 2000 डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 2 लाख रु होता है. ऐसे में विदेशी खरीदार को ग्वालियर अपने गंतव्य तक यह उत्पाद लगभग 9 लाख रु में पड़ता था. लेकिन तीन महीने से कंटेनर का किराया 5400 डॉलर तक बढ़ा हुआ है. ऐसे में भारतीय मुद्रा में कंटेनर का ही किराया लगभग साढ़े 5 लाख रु हो गया है, जिसकी वजह से खरीदार को वही माल 7+5.5 =12.5 लाख रु का पड़ेगा यानी पूर्व से लगभग 33 से 40% ज़्यादा. इसी वजह से खरीदारों ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं और अपना ऑर्डर होल्ड कर दिया है.

Gulf war impact on gwalior stone industry
ग्वालियर सैंड स्टोन का है 500 करोड़ का सालाना कारोबार (Etv Bharat)

क्यों बढ़ा है शिप कंटेनर्स का किराया?

अब सवाल जायज है कि 2000 डॉलर वाले कंटेनर का किराया आखिर 5400 डॉलर कैसे हो गया? जब यही सवाल हमने सत्य प्रकाश शुक्ला से किया तो उनका कहना था, " ये युद्ध का असर है, क्योंकि कंटेनर्स समुद्र के रास्ते विदेशों में पहुचते हैं. ऐसे में ईरान, इजराइल, अमरीका के बीच चल रहे युद्ध हालातों में जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. इसके साथ ही युद्ध की वजह से समुद्र में जहाजों के बमबारी का शिकार होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं. ये दोनों बड़ी वजह हैं. इनके अलावा भी कुछ हो तो कह नहीं सकते. लेकिन इतना साफ है कि इन हालातों की वजह से करीब 15 करोड़ रु का माल खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिसका नुकसान हो रहा है."

GULF WAR IMPACT GWALIOR STONE
काम नहीं होने से श्रमिक और टेक्निकल वर्कर्स पर रोजी-रोटी का संकट (Etv Bharat)

कारोबारी ही नहीं, स्टाफ भी हो रहा प्रभावित

ऐसा नहीं है कि विदेशी ऑर्डर्स के होल्ड होने से नुकसान सिर्फ व्यवसायियों को ही उठाना पड़ रहा है. बल्कि इन कारखानों और फैक्ट्रियों पर काम करने वाले स्टाफ और कारीगरों के जीवन पर भी इसका बड़ा असर हैय पुराने ऑर्डर होल्ड होने से नए ऑर्डर्स नहीं हो पा रहे हैं. ऊपर से फंड अटकने से व्यवसायी माल नहीं खरीद पा रहे हैं. इन वजहों से लेबर वर्क नहीं है और काम नहीं होने से छटनी की जा रही है. स्टोन पार्क में काम करने वाले नरेंद्र शाक्य ने बताया, '' काम नहीं होने से कमाई नहीं हो रही है लेकिन घर खर्च बराबर चल रहा है. दो तीन महीने से स्टोन पार्क के कई कारखानों से लेबर और काम करने वाले एक्सपर्ट कर्मचारी घर बैठे हैं. महज 10 फीसदी स्टाफ के साथ स्टोन इंडस्ट्रियां कारखाने और इकाइयां काम कर रही हैं. साथ के भी कई लोग जो दूसरे जिलों से थे अन्य कामों की तलाश में पलायन कर गए, जिससे रोजी रोटी चला सकें.''

GULF WAR IMPACT GWALIOR STONE INDUSTRY
उद्योगों के अलावा श्रमिक भी हो रहे प्रभावित. (Etv Bharat)

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सरकार दे रही सब्सिडी, नहीं मिल रहा फायदा

ऐसा नहीं है कंटेनर के बढ़े हुए किराए से सिर्फ ग्वालियर का व्यापारी परेशान है. बल्कि इसका असर राष्ट्रव्यापी है. ऐसे में केंद्र सरकार ने इसकी भरपाई और राहत के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है लेकिन इसका लाभ ज्यादातर कारोबारियों को नहीं मिल पा रहा है. इसकी वजह बताते हुए सत्य नारायण शुक्ला ने बताया, '' सरकार की और शिपिंग के लिए मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्ट एक्सपोर्टर को दी जा रही है, जो उत्पाद खुद ही मैन्युफैक्चर कर उसका एक्सपोर्ट भी खुद ही कर रहे हैं जबकि डीम्ड एक्सपोर्टर यानी मैन्युफैक्चर कर थर्ड पार्टी से माल एक्सपोर्ट करने वालों को ये सब्सिडी नहीं मिल पा रही है. इस मामले को मध्य प्रदेस शासन की हाल ही में हुई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक में उठाया गया था, जिसमें आश्वासन भी दिया गया था लेकिन सुनवाई कब तक होगी कहा नहीं जा सकता. अगर हालात एक दो महीने में नहीं सुधर तो बड़ा संकट हो सकता है.''

GWALIOR STONE EXPORT CRISIS
खुले में पड़ा है करोड़ों का माल (Etv Bharat)
Last Updated : September 30, 2026 at 3:05 PM IST

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