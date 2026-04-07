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खाड़ी तनाव का असर: एल्युमिनियम हुआ महंगा, फरीदाबाद के उद्योग और आम जनता पर डबल मार

व्यापारियों पर बढ़ा लागत का दबाव: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान एल्युमिनियम व्यापारी राजेश महाजन ने कहा कि, "बढ़ती कीमतों ने कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है. कच्चे माल की लागत बढ़ने के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट और आयात खर्च भी बढ़ गया है. इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा है. ऐसे में अब हमें कम मार्जिन पर काम करना पड़ रहा है, जिससे मुनाफा घटता जा रहा है."

कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी: फरीदाबाद के उद्योगपतियों और व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में एल्युमिनियम के कच्चे माल की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले जो माल आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध था, अब वह महंगा होने के साथ-साथ समय पर मिल भी नहीं रहा. इसके पीछे खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई में आई बाधा को मुख्य कारण माना जा रहा है.

फरीदाबाद: खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक साफ दिखाई देने लगा है. खासतौर पर हरियाणा के फरीदाबाद जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब में एल्युमिनियम के कारोबार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है. सप्लाई चेन बाधित होने और आयात में देरी के चलते बाजार में एल्युमिनियम की उपलब्धता कम हो गई है, जिससे कीमतों में अचानक उछाल आया है.

मजदूरों का पलायन बना नई चुनौती: महंगाई के साथ-साथ उद्योगों को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो है मजदूरों का पलायन. राजेश महाजन के अनुसार मजदूरों में यह डर बढ़ रहा है कि कहीं हालात बिगड़ने पर फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति न बन जाए. इसके अलावा घरेलू गैस जैसी आवश्यक चीजों की बढ़ती कीमतों ने भी उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं, जिससे वे धीरे-धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं.

एल्युमिनियम उत्पादों के दाम में उछाल:एल्युमिनियम की कीमतों में वृद्धि का असर अब उससे बने उत्पादों पर भी साफ दिख रहा है. इंडस्ट्रियल पार्ट्स से लेकर घरेलू उपयोग की वस्तुओं तक, हर चीज महंगी हो गई है. विशेष रूप से बिजली के तार और एल्युमिनियम के बर्तन, जो आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल हैं, उनकी कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

बिजली के तारों में दोगुनी तक बढ़ोतरी: वहीं, बिजली के तार बेचने वाले दुकानदार सुनील ने ईटीवी भारत को बताया कि, "एल्युमिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ा है. जो तार पहले 2300 से 2400 रुपये में मिलते थे, अब उनकी कीमत 3600 से 3700 रुपये तक पहुंच गई है. वहीं, जो तार पहले 20 रुपये प्रति मीटर बिकता था, अब उसे 30 रुपये प्रति मीटर तक बेचना पड़ रहा है. पंखों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम पार्ट्स की कीमत में भी करीब 200 रुपये तक की वृद्धि हुई है."

बर्तनों की कीमतों में भी तेज उछाल: इसके अलावा बर्तन विक्रेता चंचल ने ईटीवी भारत को बताया कि, "एल्युमिनियम के बर्तनों की कीमतों में भी 20 से 30 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है. जो बर्तन पहले 300 रुपये में बिकता था, अब उसकी कीमत 450 रुपये तक पहुंच गई है. वहीं, कुकर की कीमत 1000 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये हो गई है. इस बढ़ोतरी का असर बिक्री पर भी पड़ा है, क्योंकि ग्राहक अब पहले जितनी खरीदारी नहीं कर पा रहे."

मांग में कमी से बाजार प्रभावित: कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर मांग पर भी साफ दिखाई दे रहा है. ग्राहक अब जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीद रहे हैं और गैर-जरूरी खर्चों से बच रहे हैं. इससे बाजार में मंदी जैसे हालात बनने लगे हैं. व्यापारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में कारोबार और प्रभावित हो सकता है.

आगे और बढ़ सकती हैं चुनौतियां: कुल मिलाकर खाड़ी देशों में जारी तनाव ने फरीदाबाद के उद्योग जगत को गहरा झटका दिया है. एल्युमिनियम की बढ़ती कीमतों ने न सिर्फ व्यापारियों बल्कि आम लोगों की जेब पर भी असर डाला है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात जल्द सामान्य नहीं होते, तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे उद्योग और उपभोक्ता दोनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं.

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