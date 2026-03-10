खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का असर मुंगेर तक, ईद से पहले घर लौटने का सपना टूटा; परिवारों में बेचैनी
दुबई, कुवैत, सऊदी अरब और कतर में काम कर रहे 70 से अधिक लोगों के परिवार चिंतित हैं. कई की फ्लाइट टिकट रद्द हो गई.
Published : March 10, 2026 at 1:12 PM IST
मुंगेर: खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब बिहार के मुंगेर तक महसूस किया जा रहा है. ईरान द्वारा कुवैत, दुबई और ओमान पर हमलों की खबरों के बाद वहां काम कर रहे लोगों के परिवारों में चिंता बढ़ गई है. जिन घरों में कुछ दिन पहले तक ईद और शादियों की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब डर और बेचैनी का माहौल है.
मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के सुजावलपुर, मिर्जापुर बरदह और आसपास के कई गांवों के दर्जनों युवक खाड़ी देशों में काम करते हैं. कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता है, तो कोई एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल या होटल से जुड़े कामों में लगा हुआ है. इन लोगों की कमाई से ही गांव में रहने वाले उनके परिवारों का घर-परिवार चलता है.
गांव के 70 से ज्यादा लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे : गांव के लोगों के मुताबिक इन गांवों के करीब 70 से अधिक लोग दुबई, कुवैत, सऊदी अरब और कतर में काम कर रहे हैं; अधिकांश लोग पिछले कई वर्षों से विदेश में रहकर अपने परिवार का खर्च उठा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों की खबरों ने यहां के परिवारों की चिंता बढ़ा दी है.
ईद से पहले लौटने की थी तैयारी : ईद का त्योहार नजदीक होने के कारण इस बार कई प्रवासी मजदूर घर आने की तैयारी में थे. गांव के लोगों के अनुसार करीब 40 से 50 लोगों ने ईद मनाने के लिए घर आने का प्लान बनाया था और कई ने फ्लाइट टिकट भी बुक करा ली थी. परिवार के लोग भी उनके स्वागत की तैयारी में जुटे थे. लेकिन खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने और सुरक्षा कारणों से कई उड़ान सेवाओं के प्रभावित होने की खबर के बाद उनकी यात्रा फिलहाल टल गई है. कई लोगों ने अपने टिकट रद्द कर दिए हैं. ऐसे में इस बार ईद की खुशियां भी फीकी पड़ती नजर आ रही हैं.
बेटी की शादी में नहीं पहुंच पाएंगे पिता : सुजावलपुर गांव की रहने वाली मदीना बेगम बताती हैं कि उनकी बेटी की शादी 30 मार्च को तय है। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं और उनके पति व बेटे सऊदी अरब से 15 मार्च को घर आने वाले थे. परिवार के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हालात जल्द सामान्य हो जाएं और वे शादी में शामिल हो सकें.
''मेरी बेटी के शादी 30 मार्च को होनी है. उसके अब्बू और भाई ने सऊदी अरब से 15 मार्च के टिकट कराया था, लेकिन हालात खराब होने से टिकट रद्द हो गया. बेटी के शादी में अगर उसके अब्बू और भाई नहीं रहेंगे, तो बहुत दुख होगा.'' -मदीना बेगम
वीडियो कॉल के जरिए मिल रही जानकारी : गांव के रहने वाले मुहम्मद शहजाद बताते हैं कि उनके भाई और कई रिश्तेदार दुबई में एयर कंडीशनर का काम करते हैं. ईद के मौके पर घर आने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अब वहां के हालात को देखते हुए उनका आना मुश्किल लग रहा है. शहजाद बताते हैं कि वहां काम कर रहे लोग समय-समय पर वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए परिवार को अपनी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, ताकि घर वाले ज्यादा घबराएं नहीं.
कंपनियों ने कर्मचारियों को बंकर में रखा : परिजनों के मुताबिक खाड़ी देशों में काम कर रहे कई भारतीयों को उनकी कंपनियों ने सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे बने बंकरों में रखा है. वहां खाने-पीने और जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारी सुरक्षित रह सकें. हालांकि वहां से मिली जानकारी के अनुसार चार मार्च के बाद से हमलों की घटनाएं फिलहाल थमने की बात कही जा रही है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है.
गांवों में दुआ और इंतजार : मुंगेर के इन गांवों में हर घर में किसी न किसी का बेटा, भाई या पिता खाड़ी देशों में काम करता है. ऐसे में हर दिन परिवार के लोग फोन पर उनसे संपर्क कर उनकी सलामती की खबर लेते हैं. गांव के लोगों का कहना है कि दिन भर खेत-खलिहान या घर के काम के बीच भी मन वहीं लगा रहता है कि पता नहीं वहां क्या हाल होगा.
फिलहाल गांव के लोग एक ही दुआ कर रहे हैं कि खाड़ी देशों में जल्द शांति बहाल हो और वहां काम कर रहे उनके अपने सुरक्षित घर लौट सकें। ईद और शादी जैसे खुशियों के मौके पर अपनों की गैरमौजूदगी ने पूरे इलाके की खुशी को चिंता में बदल दिया है.
इन खबरों को भी पढ़िए-
'हम तो परदेस जा रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो रेल मंत्री बनें, बहुत परेशानी होती है'
कब बदलेगी नुआपड़ा की तस्वीर? 6 लाख की आबादी में 3 लाख प्रवासी मजदूर, पलायन नहीं है चुनावी मुद्दा
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में फिर भड़की हिंसा, प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर एनएच-12 और रेल मार्ग जाम