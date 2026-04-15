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खाड़ी संकट का वाराणसी पर्यटन उद्योग पर असर, 50- 60 फीसदी की गिरावट, विदेशी सैलानियों ने मोड़ा रुख

वाराणसी का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित

खाड़ी देशों में जारी तनाव के चलते एक ओर जहां फ्लाइट का किराया महंगा हुआ है, वहीं इससे इनबाउंड बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. इनबॉन्ड बिजनेस से जुड़े हुए अभिषेक सिंह बताते हैं कि, युद्ध का असर हमारे यहां टूरिज्म पर पड़ा है. मार्च तक की स्थिति अगर हम देखें तो मार्च के पहले सप्ताह तक हमारे पास इंटरनेशनल टूरिज्म लगभग पिछले साल के बराबर था. अचानक से ही यह ग्राफ गिरा है. इसमें युद्ध की स्थिति ने बहुत ही अधिक असर डाला है. अमेरिका, फ्रांस, इटली, यूरोप आदि देशों से जितने टूरिस्ट यहां पर आते थे, उनका जो ट्रांजिट डेस्टिनेशन माना जाता था वह आबूधाबी, दोहा, दुबई, कतर, बहरीन एयरपोर्ट था. इसकी वजह से उनकी फ्लाइट के दाम सस्ते होते थे.



तीन गुना बढ़ा किराया

अभिषेक सिंह ने बताया कि, अधिकतर एयरपोर्ट टैक्स फ्री रहे हैं. मगर युद्ध की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें इन लोगों को 14 से 16 घंटे की दूरी को 26 से 27 घंटे में तय करना पड़ रहा है. जो एयरपोर्ट वे लोग ट्रांजिट के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसमें टैक्स इतना अधिक है कि उनकी फ्लाइट का दाम नॉर्मल से दोगुना-तीन गुना तक बढ़ गया है. यही वजह है कि इनबाउंड बिजनेस प्रभावित हुआ है और पर्यटन का ग्राफ तेजी से गिरा है. मार्च के बाद इनबाउंड टूरिज्म पूरी तरह से प्रभावित हुआ है.



काशी में विदेशी पर्यटकों का आना लगभग बंद

वहीं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुत मेहता बताते हैं कि, इनबाउंड टूरिज्म जिसमें विदेशी पर्यटक हमारे यहां आते हैं और आउटबाउंड टूरिज्म, जिसमें हम लोग बाहर घूमने जाते हैं. युद्ध की वजह से 4 से 5 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं. इसकी वजह से पर्यटकों का आना भी लगभग बंद हो गया है. 31 मार्च तक की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पता चल रहा है कि 15 मार्च के बाद से लगभग 50 से 60 फीसदी कैंसिलेशन हुए हैं. वहीं, दूसरी ओर जो लोग भारत से विदेश घूमने जाते थे, वे भी नहीं जा रहे हैं.



पर्यटकों ने नहीं आने से ट्रैवल एजेंट्स को भारी घाटा

राहुत मेहता ने बताया कि, मार्च के बाद बहुत से लोग बनारस से बाहर घूमने का प्लान करते हैं. इस बार इस सीजन में वे लोग जा ही नहीं रहे हैं. यह बनारस और पूर्वांचल के ट्रैवल एजेंट्स के लिए एक बड़ी क्षति है कि आसपास के लोग बाहर जा ही नहीं रहे हैं. लेकिन जो जाना भी चाह रहे हैं उनको फ्लाइट्स 1200-1300 डॉलर की जगह लगभग 4,000 डॉलर की मिल रही हैं. जिस वजह से लोग नहीं जा रहे. वहीं, जो लोग बाहर से काशी आने का प्लान बना रहे थे, वे भी यहां नहीं आ रहे हैं. हांलांकि अप्रैल के बाद विदेशी पर्यटकों का आना कम ही हो जाता था, लेकिन आधा मार्च और अप्रैल का महीना बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.



विमान टिकट बुकिंग पर फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी

वाराणसी एयरलाइन्स के अधिकारियों की माने तो वाराणसी से दिल्ली के विमान टिकट बुकिंग पर फ्यूल चार्ज पहले 170 लिया जा रहा था, अब टिकट बुकिंग पर फ्यूल चार्ज लगभग 236 कर दिया गया है. वाराणसी मुंबई का फ्यूल चार्ज लगभग 336 हुआ है. वहीं, वाराणसी से बेंगलुरु फ्यूल चार्ज लगभग 549, वाराणसी से दिल्ली लगभग 399 फ्यूल चार्ज कर दिया गया है. संभावना जताई जा रही है कि, 23 अप्रैल से वाराणसी से शारजाह की सीधी उड़ान सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को विमान टिकट के बाद अतरिक्त फ्यूल चार्ज के रूप मे लगभग 4,673 देना पड़ेगा. बता दें कि, वाराणसी से कोलकाता जाने का किराया पहले 4,723 था, जोकि 5983 हो गया है.



घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी

वाराणसी से पहले दिल्ली जाने के लिए 4,600 लगते थे, अब 5,404 लग रहे हैं. ऐसे ही, हैदराबाद के लिए पहले 6,403 था, अब 8,346 है. अहमदाबाद के लिए 6,009 था, अब 7,138 है. बेंगलुरु के लिए पहले 6,359 था, अब 7,193 है. देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज में बदलाव करते हुए नई दरें लागू की हैं. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर दिखने लगा है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.



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