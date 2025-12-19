ETV Bharat / state

चार घंटे तक पेड़ की टहनियों में फंसा रहा गुलदार, बमुश्किल हुआ रेस्क्यू, देखिये वीडियो

हरिद्वार के पशु चिकित्सालय में एक पोपलर के पेड़ पर एक गुलदार फंसा होने की सूचना दी गई. जिसके बाद टीम रेस्क्यू करने पहुंची.

GULDAR TRAPPED IN TREE
पेड़ पर फंसा गुलदार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 19, 2025 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: पथरी क्षेत्र में एक गुलदार शिकार की तलाश में खुद शिकार बन गया. यहां रणसुरा गांव के पास एक गुलदार शिकार की तलाश में खेतों में घुस आया. जैसे ही उसने पेड़ पर छलांग लगाई, वो पेड़ की टहनियों के बीच फंस गया. गुलदार को पेड़ पर देखकर ग्रामीणों में दहशत मच गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू कर चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया.

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को एक गुलदार जंगल से निकलकर रणसुरा गांव से सटे खेतों में पहुंच गया. बताया जा रहा है कि कुत्ते के शिकार की तलाश में गुलदार खेतों में आया था. गुलदार को खेतों में देखते ही ग्रामीणों में दहशत मच गई. गुलदार, कुत्ते का शिकार तो नहीं कर पाया, लेकिन छलांग लगाते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए वो पोपलर के पेड़ की टहनियों के बीच फंस गया. काफी देर तक गुलदार पेड़ की टहनियों के बीच फंसा रहा. उसे देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई.

पेड़ पर फंसा गुलदार (ETV Bharat)

हरिद्वार के पशु चिकित्सालय में एक पोपलर के पेड़ पर एक गुलदार फंसा होने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी शिशपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया गुलदार का पिछला पैर पोपलर के पेड़ की शाखाओं में फंदे से फंस गया था. वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी डॉ. अमित ध्यानी और एसडीओ हरिद्वार पूनम कैंथोला के साथ बचाव दल भी मौके पर पहुंचा. कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पेड़ पर ही बेहोश कर दिया गया.

इसके बाद पेड़ को काटकर गिरा दिया गया. गुलदार को तुरंत फंदे की मदद से बचा लिया गया. दोपहर से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक बजे रेस्क्यू अभियान चला. रेस्क्यू टीम ने बताया गुलदार के पिछले पंजे में फंदे से चोट भी लग गई है. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया गुलदार के पेड़ पर फंसा होने की सूचना मिलते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू करने के बाद गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है. जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार किया जा रहा है.

पढ़ें- चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में गुलदार की मौत से हड़कंप, जांच में जुटा विभाग

पढ़ें- रुद्रप्रयाग में भालू और गुलदार का छाया आतंक, लोगों का दहशत से घरों से निकलना हुआ दूभर

TAGGED:

हरिद्वार गुलदार रेस्क्यू ऑपरेशन
हरिद्वार रणसुरा गांव गुलदार
पेड़ पर फंसा गुलदार
GULDAR TRAPPED IN TREE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.