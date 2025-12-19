चार घंटे तक पेड़ की टहनियों में फंसा रहा गुलदार, बमुश्किल हुआ रेस्क्यू, देखिये वीडियो
हरिद्वार के पशु चिकित्सालय में एक पोपलर के पेड़ पर एक गुलदार फंसा होने की सूचना दी गई. जिसके बाद टीम रेस्क्यू करने पहुंची.
हरिद्वार: पथरी क्षेत्र में एक गुलदार शिकार की तलाश में खुद शिकार बन गया. यहां रणसुरा गांव के पास एक गुलदार शिकार की तलाश में खेतों में घुस आया. जैसे ही उसने पेड़ पर छलांग लगाई, वो पेड़ की टहनियों के बीच फंस गया. गुलदार को पेड़ पर देखकर ग्रामीणों में दहशत मच गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू कर चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया.
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को एक गुलदार जंगल से निकलकर रणसुरा गांव से सटे खेतों में पहुंच गया. बताया जा रहा है कि कुत्ते के शिकार की तलाश में गुलदार खेतों में आया था. गुलदार को खेतों में देखते ही ग्रामीणों में दहशत मच गई. गुलदार, कुत्ते का शिकार तो नहीं कर पाया, लेकिन छलांग लगाते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए वो पोपलर के पेड़ की टहनियों के बीच फंस गया. काफी देर तक गुलदार पेड़ की टहनियों के बीच फंसा रहा. उसे देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई.
हरिद्वार के पशु चिकित्सालय में एक पोपलर के पेड़ पर एक गुलदार फंसा होने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी शिशपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया गुलदार का पिछला पैर पोपलर के पेड़ की शाखाओं में फंदे से फंस गया था. वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी डॉ. अमित ध्यानी और एसडीओ हरिद्वार पूनम कैंथोला के साथ बचाव दल भी मौके पर पहुंचा. कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पेड़ पर ही बेहोश कर दिया गया.
इसके बाद पेड़ को काटकर गिरा दिया गया. गुलदार को तुरंत फंदे की मदद से बचा लिया गया. दोपहर से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक बजे रेस्क्यू अभियान चला. रेस्क्यू टीम ने बताया गुलदार के पिछले पंजे में फंदे से चोट भी लग गई है. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया गुलदार के पेड़ पर फंसा होने की सूचना मिलते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू करने के बाद गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है. जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार किया जा रहा है.
