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मुर्गियों के बाड़े में घुसकर गुलदार ने उड़ाई जमकर दावत, ट्रेंकुलाइज के दौरान वनकर्मियों पर किया हमला, दो गंभीर घायल

पौड़ी: विकासखंड पौड़ी के मासों तल्ला क्षेत्र में गुरुवार अल सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गुलदार शिकार की तलाश में एक ग्रामीण के मुर्गी बाड़े में घुस गया. जिसके बाद गुलदार ने मुर्गी बाड़े में घुसकर जमकर दावत उड़ाई. गुलदार के बाड़े में घुसने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई. घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद पौड़ी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. गुलदार को ट्रेंकुलाइज करने के दौरान वन विभाग के दो कर्मचारी भी घायल हो गए. दोनों घायल वनकर्मियों को उपचार के लिए पौड़ी अस्पताल भेजा गया.

गुलदार ने मुर्गी बाड़े में घुसकर कई मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया. मुर्गी बाड़े के स्वामी अर्जुन सिंह रावत के अनुसार, गुलदार ने करीब 60 मुर्गों को निवाला बनाया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है. वहीं गुलदार को ट्रेंकुलाइज करने के दौरान वन विभाग के दो कर्मचारी भी घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए पौड़ी अस्पताल भेजा गया. वन विभाग की ओर से गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और दूसरी टीम को भी मौके पर बुलाया जा रहा है.